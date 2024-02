Rali Serras de Fafe: Martynas Samsonas desistiu, mas volta… | AutoSport

Impressionaram pelo andamento, algo que já não é surpresa em Portugal em virtude doutras ‘visitas’ anteriores, mas desta feita não tiveram sorte: Martynas Samsonas/Ervinas Snitkas (Skoda Fabia N5) foram quartos na qualificação com o seu N5, no meio de tantos Rally2, ficaram em 13º no primeiro e difícil troço de Boticas, novamente à frente de vários Rally2, mas na segunda PEC2, Senhora do Monte a suspensão cedeu e ficaram pelo caminho. Já levam três ralis este ano, curiosamente com três carros totalmente diferentes e ‘prometem’ regressar a Portugal este ano para, depois de Fafe, participar nos ralis Algarve, Vieira do Minho e Terras d’Aboboreira: “Queremos ajudar os nossos clientes RMC Motorsport e Domingos Sport a desenvolver a classe N5 em Portugal, mesmo que as coisas estejam a correr bem sem nós. Como podemos ver, cada vez mais carros N5 estão a chegar a Portugal, o que mostra que o N5 não é um mau projeto. A Lituânia é um exemplo perfeito disso, com 11 carros na época passada. Se o carro for montado com uma qualidade realmente elevada, praticamente não se desgasta, pelo que os custos de funcionamento são baixos. O nosso objetivo, em conjunto com a RMC Motorsport e a Domingos Sport, é mostrar que os carros N5 são ótimos, têm boa velocidade e são fiáveis. Se conseguirmos estes objetivos, ficaremos satisfeitos”, disse Martynas Samsonas.