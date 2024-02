Rali Serras de Fafe: Figura e & Figurão | AutoSport

FIGURA

Sem sombra de dúvida, Rúben Rodrigues. É verdade que um Campeão de Ralis dos Açores tem de ser um bom piloto face à competitividade dos ralis nos Açores, mas a vinda para o continente traz consigo algo de muito novo, e ver o que fez Rúben Rodrigues frente aos melhores pilotos portugueses que andam há décadas a correr nos mesmos ralis e nos mesmos tipo de pisos é notável o que fez o açoriano, ainda por cima num rali com pisos extremamente difíceis. José Pedro Fontes revelou-nos que nunca viu condições assim num rali de terra em Portugal, todos os pilotos sem exceção, referiram essas dificuldades, que se estão a tornar norma no Rali Serras de Fafe, Ricardo Teodósio andou completamente aos papéis com as condições dos troços aliado a um carro ‘patinador’, mas Rúben Rodrigues, que também teve as mesmas dificuldades, não deu a mínima hipótese e o único português à sua frente foi Armindo Araújo. Uma prestação notável, e era muito bom para o CPR voltar a ter um piloto açoriano de categoria, que pudesse seguir os mesmos passos de Ricardo Moura

FIGURÃO

Face às queixas que se viram nas redes sociais e que nos foram transmitidas por pessoas que foram barradas em acessos aos troços, mais uma vez nesta prova há problemas com os acessos dos espectadores. É verdade que a Demoporto criou um Guia do Rali onde estão referidas as Zonas Espetáculo da prova, mas não só essa informação não chega a muita gente que vai ao rali, como seria importante fazer coisas muito simples que tornariam bem mais clara a questão dos acessos.

Se a organização entende que só deve haver público nas Zonas Espetáculo designadas, devia divulgá-lo de forma exaustiva, pois o Rali Serras de Fafe é das provas mais concorridas do ano a nível de público e mesmo pessoas acreditadas para seguir a prova foram barradas a longas distâncias do troço, não valendo sequer ter acreditação para cobrir a prova. Se esta informação – só pode assistir em zonas espetáculo (tal como sucede no Rali de Portugal) for clara, então ninguém fora das ZE pode argumentar, pois se a informação é pública.

Será que existia essa informação, que só era possível assistir ao rali nas ZE designadas? Se houve, escapou mesmo a muita gente…

Não é muito difícil facilitar um pouco mais a vida aos adeptos. O pior que se lhes pode fazer é deixá-los ‘zangados’ com os ralis…