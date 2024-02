Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas e Cabeceiras de Basto: Guia da Prova | AutoSport

Realiza-se no próximo fim de semana a prova que marca o arranque do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), uma competição em que passa a ser obrigatória a utilização de gasolinas 100% renováveis pelos carros da categoria Rally2, na linha do Código de Sustentabilidade Ambiental implementado pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) em 2022.

A Demoporto – Clube de Desportos Motorizados do Porto organiza mais uma edição do Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas e Cabeceiras de Basto, prova que tem aberto a competição, realizando-se numa das zonas mais interessantes para a realização de ralis. Veja o Guia da Prova e fique com a informação mais relevante ao acompanhamento do rali na estrada.

