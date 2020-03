Rali Serras de Fafe e Felgueiras, Paulo Neto: “Foi uma experiência positiva”

Paulo Neto e Vitor Hugo estrearam-se no Campeonato de Portugal de Ralis com um carro da categoria R5, o Skoda Fabia R5. No Rali Serras de Fafe e Felgueiras, a dupla teve de lidar com uma penalização e dois furos, que impediram a equipa de continuar em prova já na reta final do rali.

Apesar de tudo, foi um excelente ensaio com o Skoda Fabia R5 e com tempos extremamente positivos.

“Acho que o carro é mais fácil de conduzir em terra do que em asfalto. Conseguimos tempos muito satisfatórios, embora saiba que, para melhorar, vai ser preciso muito trabalho.”

“Com a larga experiência e excelente organização da ARC Sport, que fez um trabalho técnico fabuloso nas afinações do carro, os tempos que conseguimos chegaram a ser surpreendentes. Foi uma experiência positiva para o futuro, embora os dois furos seguidos nos impedissem de continuar em prova.”