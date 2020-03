Rali Serras de Fafe e Felgueiras, Miguel Correia: “Prova difícil, mas positiva”

Com a abertura do Campeonato de Portugal de Ralis, Miguel Correia e Pedro Alves apontaram para uma evolução constante aos comandos do Skoda Fabia R5.

Nos exigentes troços da região de Fafe e Felgueiras, a equipa esteve em excelente plano, acabando a prova no 5º lugar do CPR, dando também um pequeno toque durante o rali.

“A classificação foi ótima e se não fosse o azar da manhã até poderia ter sido melhor. Mesmo a gerir andamentos, a prova foi muito difícil, mas o balanço é extremamente positivo.”

“Depois deste rali, tenho a certeza de que demos um passo em frente na condução do Skoda e na minha evolução como piloto. Entusiasmado com este resultado, só queria mesmo que o rali dos Açores fosse já amanhã.”