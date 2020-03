Rali Serras de Fafe e Felgueiras, José Pedro Fontes: “Não foi o resultado ideal”

O Citroen Vodafone Team regressou este fim-de-semana à atividade para disputar o Rali Serras de Fafe e Felgueiras, prova de abertura do Campeonato de Portugal de Ralis. A dupla José Pedro Fontes e Inês Ponte (Citroen C3 R5) terminou o rali no quarto lugar do CPR, conquistando 16 pontos.

Desde o início do rali que a dupla se debateu com dificuldades em manter o ritmo perante os mais rápidos. No final do primeiro dia, Fontes e Ponte ocupavam a sexta posição à geral – quarto no CPR.

No segundo dia, o esforço foi bem visível e só assim conseguiram terminar o rali, chegando a Fafe com o quarto lugar e importantes pontos para o Campeonato de Portugal de Ralis.

“Este quarto lugar final não era o resultado que esperávamos nesta prova. Nunca consegui rodar no meu ritmo e acumulei atraso em cima de atraso para os meus rivais.” – afirmou José Pedro Fontes.

“Reconheço que o quarto lugar acaba por premiar o facto de nunca termos perdido o foco e não termos cometido erros e isso valeu-nos somar importantes pontos no campeonato. Porém, nem eu nem os restantes elementos da equipa estamos satisfeitos e, portanto, há que ‘arregaçar as mangas’ e começar a trabalhar na preparação da próxima prova.” – realçou o piloto do Citroen Vodafone Team.

Disputada a prova organizada pela Demoporto, o campeonato regressa entre os dias 26 e 28 de março, na ilha de São Miguel nos Açores, para o segundo evento do ano, igualmente em pisos de terras, o Azores Rally.