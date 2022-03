Rali Serras de Fafe, Armindo Araújo imparável: “demonstrámos uma capacidade diferente dos adversários” | AutoSport

Armindo Araújo e Luís Ramalho estiveram absolutamente imparáveis no Rali Serras de Fafe, vencendo a prova do CPR com mais de quatro minutos de avanço para os segundos classificados, triunfando assim de forma inequívoca naquela que foi a primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis. O piloto do Skoda Fabia Rally 2 dominou por completo a prova, e não deu quaisquer hipóteses aos seus adversários na prova de abertura da temporada 2022.



Num dia com muita chuva, que redundou em troços com muita lama e muito escorregadios, Armindo Araújo fez uma das melhores exibições que já lhe vimos na carreira, esteve irrepreensível e venceu todos os troços do CPR, obtendo dessa forma pontuação máxima na prova organizada pela Demoporto. “Fizemos uma etapa quase perfeita e conseguimos o nosso principal objetivo para este rali, que era vencer para o CPR. Foi um dia muito duro, os pisos estavam em condições muito difíceis, mas conseguimos superar as adversidades e vencer todas as especiais. Somamos os vinte e oito pontos possíveis e não podíamos estar mais satisfeitos. A equipa fez um trabalho fantástico e estamos todos de parabéns”, começou por dizer o piloto de Santo Tirso, que acrescentou: “acho que demonstrámos uma capacidade diferente dos adversários, ganhámos os troços todos, ganhámos a Power Stage, acho que é uma vitória incontestada, tivemos muito bem, sempre muito confiantes, não tivemos qualquer ‘momento’, durante todo o rali, o carro esteve fantástico, as afinações foram em cheio, a fiabilidade esteve também fantástica, a The Racing Factory fez um trabalho fenomenal, portanto tudo correu bem”, disse Armindo Araújo, que, findas as contas do campeonato ainda quer ir à procura do melhor resultado possível no ERC, pois era terceiro a 15.3s de Georg Linnamäe (Volkswagen Polo GTI R5) quando terminou o primeiro dia de rali e o evento do CPR.



Com as contas do CPR fechadas na etapa de hoje, Armindo Araújo partiu para o derradeiro dia do Rali Serras de Fafe com o intuito de segurar um lugar no pódio do Campeonato Europeu de Ralis. “O ritmo que impusemos hoje, e apesar de em algumas classificativas, sobretudo na parte da tarde, termos tido mais cuidados com o carro a pensar no CPR, possibilitou terminar o dia na terceira posição da geral. Vamos agora procurar imprimir um pouco mais de energia nas especiais e lutar, pelo menos, por um lugar no pódio do ERC. Estamos bem encaminhados para isso”, disse ainda o hexacampeão nacional.

A segunda etapa do Rali Serras de Fafe terá dupla passagem por Montim, Seixoso, Sta. Quitéria e Lameirinha, com um total de 85,42 kms disputados ao cronómetro.