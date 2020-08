Rali do Alto Tâmega: Um pouco de história

Falta uma semana para regressar o Campeonato de Portugal de Ralis e esse regresso vai dar-se com outro regresso muito importante: o Rali do Alto Tâmega, uma prova mítica que o CAMI Motorsport em boa hora recuperou para o nosso principal campeonato de estrada. Vinte oito anos depois, a região do Alto Tâmega volta a receber a competição. Joaquim Santos é o piloto com maior número de vitórias no palmarés do Rali do Alto Tâmega, três, que até agora regista um total de 12 edições, as primeiras dez integradas no Campeonato de Portugal e as últimas duas no Regional do Norte. O malogrado Joaquim Moutinho e José Miguel registam dois triunfos cada um, numa prova recheada de histórias e… de curiosidades, que iremos recuperar a seu devido tempo. Fique com a recordação dos nomes que fizeram a história do Rali do Alto Tâmega. A foto do artigo, é de Jorge Bica e Joaquim Capelo, de 1992, e ilustra bem o fantástico ‘décor’ da zona, na altura. Continua a ser bela hoje em dia.

1983

1º, António Rodrigues/José Cotter (Opel Ascona 400), 1h56m08s

2º, João Santos/Almeida Marques (Fiat 131 Abarth), a 3m43s

3º, José Miguel/Cândido Júnior (Ford Escort RS 2000), a 6.24

4º, José Pedro Borges/Rui Bevilacqua (Ford Escort RS 1800), a 7.52

5º, Jorge Ortigão/João Baptista (Toyota Starlet 1.3S), a 8.25

1984

1º, Joaquim Moutinho/Edgar Fortes (Renault 5 Turbo Tour de Corse), 1h54m01s

2º, José Miguel/António Manuel (Ford Escort RS 1800), a 2m44s

3º, Carlos Bica/Luís Alegria (Ford Escort RS 1800), a 6.34

4º, Jorge Ortigão/João Baptista (Toyota Corolla GT Coupé), a 11.37

5º, António Coutinho/Cândido Júnior (Toyota Corolla GT Coupé), a 11.48

1985

1º, Joaquim Moutinho/Edgar Fortes (Renault 5 Turbo Tour de Corse), 1h55m19s

2º, Joaquim Santos/Miguel Oliveira (Ford Escort RS 1800), a 4m25s

3º, Carlos Bica/Luís Alegria (Ford Escort RS 1800), a 5.54

4º, José Rodrigues/Paulo Brandão (Ford Escort RS 1800), a 6.23

5º, Pedro Sena/António Guerra (Peugeot 205 GTI 1.6), a 10.52

1986

1º, Joaquim Santos/Miguel Oliveira (Ford RS 200), 1h33m14s

2º, Joaquim Moutinho/Edgar Fortes (Renault 5 Turbo Tour de Corse), a 3m30s

3º, Carlos Bica/Cândido Júnior (Lancia Rally 037), a 3.55

4º, Jorge Pontes/Alfredo Lavrador (Renault 5 Turbo Cevennes), a 10.31

5º, Pedro Sena/António Guerra (Peugeot 205 GTI 1.6), a 11.54

1987

1º, Joaquim Santos/Miguel Oliveira (Ford Sierra Cosworth), 1h43m14s

2º, Manuel Mello Breyner/Alfredo Lavrador (Renault 11 Turbo), a 2s

3º, Inverno Amaral/Joaquim Neto (Renault 11 Turbo), a 48

4º, António Coutinho/José Luís Nascimento (Toyota Corolla GT Coupé), a 2m52s

5º, António Taveira/José Manuel Tavares (Ford Sierra Cosworth), a 4.56

1988

1º, José Miguel/Ricardo Caldeira (Ford Sierra RS Cosworth), 1h36m25s

2º, Bento Amaral/Rui Bevilacqua (Renault 11 Turbo), a 35s

3º, António Fernandes/Hélder Rodrigues (Renault 11 Turbo), a 4m05s

4º, Tomaz Mello Breyner/João Sena (Peugeot 205 GTI 1.9), a 4.47

5º, Ramiro Fernandes/Cruz Monteiro (Lancia Delta HF 4WD), a 5.10

1989

1º, Joaquim Santos/Miguel Oliveira (Ford Sierra RS Cosworth), 1h32m39s

2º, Inverno Amaral/Joaquim Neto (Renault 11 Turbo), a 1m48s

3º, Carlos Bica/Fernando Prata (Lancia Delta HF 4WD), a 1.56

4º, José Miguel/Ricardo Caldeira (Ford Sierra RS Cosworth), a 3.03

5º, António Coutinho/Cândido Júnior (Toyota Celica GT-4), a 3.46

1990

1º, Carlos Bica/Fernando Prata (Lancia Delta Integrale 16V), 1h29m19s

2º, António Coutinho/José Luís Nascimento (Toyota Celica GT-4), a 41s

3º, José Miguel/Ricardo Caldeira (Ford Sierra RS Cosworth), a 1m25s

4º, Joaquim Santos/Miguel Oliveira (Ford Sierra RS Cosworth 4X4), a 1.27

5º, José Carlos Macedo/Miguel Borges (Renault 5 GT Turbo), a 6.09

1991

1º, José Miguel/Luís Lisboa (Ford Sierra RS Cosworth), 1h33m48s

2º, Fernando Peres/Ricardo Caldeira (Ford Sierra RS Cosworth 4X4), a 1m06s

3º, Rui Costa/Jaime Grácio (Lancia Delta Integrale 16V), a 1.44

4º, Gualberto Marques/Paulo Mendes (Ford Sierra RS Cosworth), a 3.16

5º, Pedro Leite Faria/Rui Bevilacqua (Ford Sierra RS Cosworth), a 3.17

1992

1º, Fernando Peres/Ricardo Caldeira (Ford Sierra Cosworth 4X4), 1h28m48s

2º, Jorge Bica/Joaquim Capelo (Lancia Delta Integrale 16V), a 1s

3º, José Carlos Macedo/Miguel Borges (Renault Clio 1.8 16V), a 1.33

4º, Gualberto Marques/Paulo Mendes (Ford Sierra RS Cosworth), a 5.11

5º, Rui Costa/Luís Lisboa (Nissan Sunny GTi-R), a 5.47

2018

1º, Luís Delgado/André Carvalho (Citroen C2 S1600), 42m08,9s

2º, André Ferreira/Alberto Silva (Peugeot 208 R2), a 1m50,8s

3º, Carlos Pires/Edgar Pereira (Peugeot 206 RC), a 3.41,7

4º, Lucas Simões/Simplício Gonçalves (Renault Mégane RS), a 4.01,7

5º, João Carlos Alves/José Rodrigues (Peugeot 106 GTi), a 4.04,0

2019

1º, Vítor Pascoal/Pedro Alves (Porsche 991 GT3 Cup), 1h03m24,2s

2º, Pedro Silva/Alxandre Rodrigues (Porsche 991 GT3 Cup), a 1m06,1s

3º, Márcio Pereira/ Patrícia Pereira (Mitsubishi Lancer Evo VII), a 1.20,7

4º, Parcídio Summavielle/Alberto Oliveira (Renault Clio R3 Maxi), a 2.37,9

5º, Ramiro Brito/Luís Roby (Citroen DS3 R5), a 5.43,5