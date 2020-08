Rali do Alto Tâmega: Os 11 pilotos que fazem o qualifying

Foi divulgada ao final da tarde desta quinta-feira a lista dos pilotos que podem fazer o qualifying do Rali do Alto Tâmega, quarta prova do Campeonato de Portugal de Ralis que sob a égide do CAMI Motorsport vai para a estrada no próximo fim de semana.

São 11 os pilotos elegíveis para o qualifying, que ao final da manhã de sábado, exatamente a partir das 10h38, vão percorrer os 3,9 quilómetros do troço de S.Pedro de Agostém-Chaves. Cada um dispõe de tempo para fazer duas passagens em busca do melhor “crono”.

O autor do melhor tempo no qualifying, e por ordem classificativa, sucessivamente, adquire o privilégio de escolher a sua ordem de partida para a primeira etapa do rali, a decorrer na tarde de sábado, com uma passagem pelos troços de Alto Tâmega (15,06 km) e Chaves (18,72 km).