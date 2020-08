Rali do Alto Tâmega: Lista de Inscritos

Já é conhecida a lista de inscritos do Rali do Alto Tâmega, quarta prova do Campeonato de Portugal de Ralis. Mais de meia centena (51) dos pilotos inscritos são do CPR, GT e Clássicos, sendo importante assinalar que nesta sua prova de estreia a Peugeot Rally Cup Ibérica terá nada menos que 16 equipas participantes com os novos Peugeot 208 Rally4. Para além do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), o rali é pontuável ainda no Campeonato de Portugal GT de Ralis, Campeonato de Portugal de Clássicos de Ralis, Campeonato Norte de Ralis, Peugeot Rally Cup Ibérica e Challenge R2&YOU.

Horário da prova:

SÁBADO (29 agosto)

Partida (Parque Nadir Afonso) 15h30

PEC 1 – Alto Tâmega (15,06 Km) 16h10

PEC 2 – Chaves (18,72 km) 16h53

Final: Parque Nadir Afonso 18h35

DOMINGO (30 agosto)

Partida (Parque Nadir Afonso) 09h00

PEC 3 – Chaves/Boticas 1 (19,40 km) 09h48

PEC 4 – Boticas 1 (14,23km) 11h09

PEC 5 – Chaves/Boticas 2 13h15

PEC 6 – Boticas 2 – POWER STAGE 14h36

Final (Parque Nadir Afonso) 15h39

Lista de Inscritos CPR – CLIQUE AQUI

Lista de Inscritos CNR – CLIQUE AQUI