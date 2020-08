Rali do Alto Tâmega: Imagens dos troços

A edição 2020 do Rali do Alto Tâmega, que terá o seu centro nevrálgico no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, em Chaves, onde vai funcionar o Secretariado e também o Parque de Partida (e Parque Fechado) de cada uma das etapas. O Parque de Assistência está localizado no Aeródromo de Chaves. Na manhã de sábado, a partir das 08h45, os pilotos do CPR terão oportunidade de fazer os últimos acertos na afinação dos seus carros em duas passagens do shakedown no troço de S. Pedro de Agostém-Chaves (3,9 km), estando o Qualifying, no mesmo traçado, agendado para ter início às 10h38. Para além do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), o rali é pontuável ainda no Campeonato de Portugal GT de Ralis, Campeonato de Portugal de Clássicos de Ralis, Campeonato Norte de Ralis, e Challenge R2&You, merecendo destaque especial o Peugeot Rally Cup Ibérica (ler em separado).

SÁBADO (29 agosto)

Partida (Parque Nadir Afonso) 15h30

PEC 1 – Alto Tâmega (15,06 Km) 16h10

PEC 2 – Chaves (18,72 km) 16h53

Final: Parque Nadir Afonso 18h35

DOMINGO (30 agosto)

Partida (Parque Nadir Afonso) 09h00

PEC 3 – Chaves/Boticas 1 (19,40 km) 09h48

PEC 4 – Boticas 1 (14,23km) 11h09

PEC 5 – Chaves/Boticas 2 13h15

PEC 6 – Boticas 2 – POWER STAGE 14h36

Final (Parque Nadir Afonso) 15h39