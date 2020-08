Rali do Alto Tâmega: Falta uma semana, vá planeando…

A edição 2020 do Rali do Alto Tâmega terá o seu centro nevrálgico no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, em Chaves, onde vai funcionar o Secretariado e também o Parque de Partida (e Parque Fechado) de cada uma das etapas. O Parque de Assistência está localizado no Aeródromo de Chaves. Na manhã de sábado, a partir das 08h45, os pilotos do CPR terão oportunidade de fazer os últimos acertos na afinação dos seus carros em duas passagens do shakedown no troço de S. Pedro de Agostém-Chaves (3,9 km), estando o Qualifying, no mesmo traçado, agendado para ter início às 10h38. Para além do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), o rali é pontuável ainda no Campeonato de Portugal GT de Ralis, Campeonato de Portugal de Clássicos de Ralis, Campeonato Norte de Ralis, e Challenge R2&You, merecendo destaque especial o Peugeot Rally Cup Ibérica.

Para que perceba melhor o que pode ver, aqui ficam os vídeos dos quatro troços distintos de que é composta a prova.

Vídeo da PEC 1-Alto Tâmega (15,06 Km)

A PEC 1-Alto Tâmega (15,06 Km), realiza-se na tarde de sábado, dia 29 de agosto. Trata-se duma especial muito rápida, com passagem em várias pequenas povoações, que em algumas zonas são bem estreitas. Tem zonas de alta velocidade e há casos, em que vão existir chicanes artificiais para baixar a velocidade média do troço, outras aproveitando a existência de entroncamentos, em que se criam chicanes, contornando o desenho existente. A paisagem é fabulosa, mas isso já todos sabíamos! A parte final é já numa zona estreita e mais lenta, a subir, terminando o troço um pouco depois na mesma estrada. Este troço é muito rápido, mas os troços são bem diferentes uns dos outros…

Vídeo da PEC 2-Chaves (18,72 Km)

A PEC 2-Chaves (18,72 Km) é a mais extensa do rali e que vai encerrar o dia competitivo de sábado, 29 de agosto. Logo no início, a passagem pela povoação de Matosinhos, é algo que os concorrentes do CPR não estão nada habituados: estreito, entre casas e empedrado. É um troço que nada tem a ver com o anterior, pois apesar de semi-rápido é muito estreito e algo sujo, a não permitir erros. Não há espaço para erros, ao contrário da PE1 que é muito largo. Ainda antes do meio do troço passa novamente por uma pequena povoação, Seixo, novamente em empedrado, estreito, até entrar na estrada principal em direção a Peto de Lagarelhos. Até aqui, é uma ‘autoestrada’ de duas faixas. Mas antes de Peto de Lagarelhos os concorrentes viram para Ventuzelos, zona rápida antes e depois da povoação. Depois, novamente uma zona muito rápida, a descer ligeiramente, até à povoação de Vilas Boas, onde passam novamente por uma zona de empedrado, que se mantém um bom bocado até depois do fim da povoação, embora em zona rápida, que se estende até ao fim, mas já em bom piso, estreito, até Redial, onde termina a PEC. Um troço desafiantes com várias mudanças de ritmo.

Vídeo da PEC 3/5-Chaves/Boticas (19,40 Km)

A terceira e quinta especiais, Chaves/Boticas (19,40 Km) é a classificativa mais longa do Rali do Alto Tâmega e vai abrir as ‘hostilidades’, na manhã de domingo, sendo depois repetida a seguir ao almoço, antes de os pilotos decidiram tudo o que ainda estiver em aberto na Power Stage. Começa de forma rápida, passa algum tempo entre casas, na povoação de Castelões, depois fica ainda mais rápido, com algumas curvas difíceis devido à velocidade a que lá se chega, os motores vão andar, certamente a cortar bastante nesta zona. Depois da povoação de Calvão entra ainda numa estrada mais larga, mas que tem alguns topos, numa zona bem ondulada, mas sempre rápida até Ardãos. Daí, assim que viram para Meixide, para o planalto do Alto Barroso, com toda a imponência da Serra do Larouco, é uma zona típica de montanha, a subir até ao planalto, numa zona com uma paisagem absolutamente fantástica. Este bocado de troço faz lembrar a serra do Açor, Arganil. O troço termina perto de Meixide. Um autêntico troço de ‘Mundial’.

Vídeo da PEC 4 e 6-Boticas (14,23 Km), PowerStage

A PEC 4 e 6-Boticas (14,23 Km), é a PowerStage da prova. O troço começa à saída de Boticas, segue pela R311 até Pinho, num traçado que até podia ser o da Rampa de Boticas, que é logo ali ao lado. Tal como a rampa, começa a subir, rápida, com uma curva longa à esquerda na curva de nível no ponto mais alto. Tem muitas curvas e contra curvas, mas sempre muito rápido, passa a povoação de Pinho, começa a descer sempre em estrada ‘nacional’ muito larga, durante muita extensão perfeitamente ladeada por rails. Começa depois a ficar mais ‘enrolado’, com muita trajetória para fazer bem, um bom troço para os homens que já passaram pelas pistas. Passa sobre o Rio Tâmega, e pouco depois junto ao IP3. Vira depois para uma zona estreita e rápida, entre muros, com alguns ‘topos’ a precisarem de boas notas. Termina pouco depois na mesma zona.

SÁBADO (29 agosto)

Partida (Parque Nadir Afonso) 15h30

PEC 1 – Alto Tâmega (15,06 Km) 16h10

PEC 2 – Chaves (18,72 km) 16h53

Final: Parque Nadir Afonso 18h35

DOMINGO (30 agosto)

Partida (Parque Nadir Afonso) 09h00

PEC 3 – Chaves/Boticas 1 (19,40 km) 09h48

PEC 4 – Boticas 1 (14,23km) 11h09

PEC 5 – Chaves/Boticas 2 13h15

PEC 6 – Boticas 2 – POWER STAGE 14h36

Final (Parque Nadir Afonso) 15h39