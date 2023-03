Rali do Algarve, PE1: Miguel Correia é o primeiro líder | AutoSport

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) são os primeiros líderes do Rali do Algarve, bateram Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally2) por 2.5s na super especial de Lagos, com 1.78 Km com Bernardo Sousa/Inês Veiga (Citroen C3 Rally2) em terceiro a 3.0s. Lucas Simões/Nuno Almeida (Ford Fiesta R5 MkII) foram quartos a 6.0s, na frente de Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2), mais 0.4s atrás, com Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2) na sexta posição.

Como se percebe, houve quem tivesse sido muito cauteloso, por exemplo Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) que cederam 8.5s e José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) que ficaram a 9.0s da frente.

