Rali do Algarve: Martynas Samsonas vence nos Promo | AutoSport

Depois de oito triunfos consecutivos no Campeonato Promo de Ralis, Adruzilo Lopes terminou o Rali do Algarve atrás de Martynas Samsonas.

Martynas Samsonas/Ervinas Snitkas (Škoda Fabia N5) liderou a classificação entre os concorrentes do Promo desde o início do Rali do Algarve, enquanto Armando Carvalho/Ana Santos (Mitsubishi Lancer Evo IX) se colocou em boa posição para terminar a prova algarvia na vice-liderança, mas após ter desistido na Power Stage, no último fôlego do rali, esse lugar passou para Adruzilo Lopes/Paulo Leones (Skoda Fabia N5), com 1:22.2s a separar o experiente piloto luso do lituano.

Miguel Carvalho/António Reis (Hyundai i20 N5) fechou as posições de pódio, com 1:59.9s para o vencedor do rali.

Foto: Pagina Facebook Martynas Samsonas