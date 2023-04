Rali do Algarve: Manhã atribulada, luta pelo triunfo em aberto | AutoSport

A manhã do Rali do Algarve foi muito atribulada, com vários acontecimentos a condicionar a prova. Tudo começou ontem com a qualificação, quando Pedro Meireles foi o mais rápido na qualificação e escolheu uma posição na estrada que foi bem pensada.

Existindo o risco, se escolhesse uma posição muito à frente, de ficar com vários 2RM e carros bem lentos à frente, decidiu pensar assim: sabendo que há um determinado número de RC2, escolheu uma posição que obrigaria sempre que estes se repartissem atrás de si e à sua frente, ficando dessa forma certo que teria vários Rally2 à frente.

Com o rali único que temos agora, isso levou a que a ordem de partida fosse muito ‘estranha’ com diversos pilotos mais lentos à frente na estrada.

Esta foi a primeira nuance de quem não segue tantos os ralis: “mas afinal onde andam os mais rápidos?”

Estes estavam apenas bem mais lá para trás na ordem, e quando a isso se juntou o facto da organização ter dado apenas um minuto entre os carros na PE2, isso começou logo a criar problemas com pilotos mais rápidos e chegar ao pó do carro da frente.

Isso foi resolvido logo a seguir na PE3, com dois minutos entre os carros, mas na PE2, deram-se dois acidentes. O de Craig Breen e Bernardo Sousa, cujo carro ficou numa posição complicada, e que ainda por cima era necessário desencarcerar a dupla Bernardo Sousa/Inês Veiga, com a jovem navegadora a necessitar de mais cuidados.

Com tudo isto, o rali ficou partido ao meio e atrasou-se significativamente.

Por exemplo, mas duas rodas motrizes, as equipas da frente lutavam com muitos minutos de diferença, na estrada, certamente bem mais de meia hora.

Outro problema que se passou foi o facto de vários pilotos não terem completado a PE2, tendo-lhes sido atribuídos tempos nominais.

Um deles, Miguel Correia, tinha andado o suficiente para estar na luta pelo triunfo, como mostram vários parciais, tanto do troço interrompido, como noutros troços do rali.

Inicialmente o CCD e a Direção de Prova atribuíram um tempo provisório, que reviram antes dos troços da tarde, que colocou Miguel Correia em segundo a 14.5s de Ricardo Teodósio

Faltam dois troços, vamos ver como tudo termina.

No final da manhã, nas 2RM, Ricardo Sousa (Peugeot 208 Rally4) lidera com 52.5s de avanço para Ernesto Cunha (Peugeot 208 Rally4), um dos pilotos a quem saiu a ‘fava’ do bolo-rei resultante da qualificação.

