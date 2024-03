Rali do Algarve, Hugo Lopes: “é muito bom regressar e vencer, fizemos uma boa gestão de pneus” (áudio) | AutoSport

Hugo Lopes venceu as duas rodas motrizes do CPR e também a prova de abertura da Peugeot Rally Cup Portugal 2024, que teve o Rallye Casinos do Algarve como sua primeira prova. Realizando uma prova com cabeça, o piloto do 208 Rally4 #55 soube aproveitar os múltiplos ensinamentos acumulados nas épocas anteriores e também as valências da sua navegadora Magda Oliveira, que substituiu na bacquet do lado direito o seu habitual co-piloto Tiago Neves, ausente dos ralis por lesão.

Para o final estava-lhes reservada uma amarga surpresa, quando no último troço – classificativa com estatuto de PowerStage – acendeu-se no cockpit o aviso de “SOS” da organização, sinal de que algo teria ocorrido no troço mais à frente. Tendo levantado o pé, Lopes chegou ao final da Especial com mais 2 minutos perdidos para os seus adversários, o que lhe retirava a, até aí, mais que expectável vitória.

Afinal, tudo não passou de enorme susto e o triunfo (na Peugeot Rally Cup Portugal

2024 e na categoria Junior) colocou-lhe um enorme sorriso nos lábios: “estamos muito contentes. Foi uma entrada muito forte e que resultou da nossa performance, mas também da boa preparação que fizemos do rali e da gestão dos pneus. Correu-nos tudo muito bem e estamos muito confortáveis com o carro. Espero manter este ritmo ao longo da época.”