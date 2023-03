Rali do Algarve: casa cheia no regresso ao CPR | AutoSport

Prestes a arrancar para a estrada, a prova máxima dos ralis a sul irá contar este ano com um número de concorrentes à partida que não se via deste 2006!

Tal deve-se ao carisma especial que se prende com esta prova, com o regresso aos pisos de terra, que marcaram a primeira metade da história do Rallye Casinos do Algarve, e ainda a implementação do modelo de “rali único” sugerido por vários parceiros à Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, juntando assim concorrentes não só do Campeonato Português de Ralis, mas também dos campeonatos de 2 Rodas Motrizes, Junior e Clássicos, juntando-se ainda o Promo e a vertente regional sul.

A prova pontua também para a competição Rally & You, destinada a descobrir novos valores entre as duas rodas motrizes.

Para lutar pela vitória à geral existem 15 viaturas da categoria principal, com o destaque a ir para os dois carros da Hyundai Portugal, um destinado ao irlandês Craig Breen, vencedor da primeira prova do campeonato disputada recentemente em Fafe, e o outro ao herói local, o bicampeão nacional Ricardo Teodósio.

A maior oposição aos carros coreanos deverá vir do Skoda de Miguel Correia e dos Citroen de José Pedro Fontes e Bernardo Sousa. Nota ainda para a presença internacional nesta categoria (para além de Breen), com o saudita Rakhan al-Rashed e o espanhol José Luis Pelaez e para a ausência do campeão em título Armindo Araújo, ainda a recuperar das mazelas sofridas no acidente ocorrido no Rali Serras de Fafe.

Entre as duas rodas motrizes, Ernesto Cunha chega de Fafe na liderança, mas decerto contará com a forte oposição dos seus adversários, nomeadamente Ricardo Sousa ou Daniel Nunes. Quem deverá querer ter uma palavra a dizer entre as 2 Rodas Motrizes, mas também entre os concorrentes do Campeonato Junior de Ralis, serão os promissores Hugo Lopes e Gonçalo Henriques, capazes já de performances “graúdas”!

No plantel dos Clássicos, prevê-se uma batalha a três entre os Mitsubishi de José Merceano, Luís Mota e Nuno Mateus, acompanhados nestas contas pelo pequeno Nissan Micra de João Lucas.

Teremos também em ação os campeonatos Promo, Promo Sul e Start Sul. Entre os dois primeiros, no universo de Mitsubishi à partida (e o curioso Toyota Yaris de Nelson Silva), é bastante apelativa a presença de três grandes glórias dos ralis nacionais, nomeadamente Fernando Peres, Adruzilo Lopes e Rui Madeira, eles que serão os grandes favoritos à vitória entre estes concorrentes, havendo também que contar com concorrentes do Promo nacional como Fernando Teotónio e Rui Borges ou os “sulistas” Márcio Marreiros e Rui Rijo. Entre as duas rodas motrizes será esperada uma grande luta entre Viana Martins (Peugeot), Paulo Anselmo (BMW) e João Monteiro (Toyota).

A prova começará com o qualifying disputado em Lagoa na sexta-feira dia 31 de março, dia em que os concorrentes depois seguirão para a super-especial de abertura em Lagos (pelas 21h00). No dia seguinte a ação irá passar-se sobretudo no concelho de Silves, onde os concorrentes irão disputar 8 provas especiais de classificação, 4 de manhã e 4 à tarde, vindo depois para Portimão para a realização de uma city stage junto à Rotunda Salgueiro Maia.

A prova terá depois o seu momento de consagração no pódio final sito no Hotel Algarve Casino. Recordar também que as verificações técnicas, parques fechado e de assistência estarão localizados no Parque de Feiras e Exposições de Lagoa (FATACIL).

O Clube Automóvel do Algarve irá comunicar a passo as várias incidências nas suas redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter), inclusivamente criando uma transmissão de rádio online durante o sábado na sua página de Facebook, assim como outras intervenções vídeo.

O Rallye Casinos do Algarve é uma organização do Clube Automóvel do Algarve, sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.