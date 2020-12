Rali do Algarve: A história da prova que tudo decide

Se tudo tivesse corrido a contento, neste momento estava-se a festejar o Campeão de Portugal de Ralis, no Algarve. O destino ‘quis’ que não fosse assim, este ano, o Rali do Algarve não foi a prova que tudo decidiu.

Por isso, vamos recordar um pouco da história da prova algarvia.

Tradicional prova de encerramento do CPR, o Rali Casinos do Algarve é também uma das mais antigas do calendário nacional. A sua história começa quando um grupo de jovens entusiastas se junta para formar o Racal Clube de Silves. Desde logo puseram em marcha provas de Perícias mas o grande fito era organizar um rali. E assim o fizeram em 1970, apelando às boas vontades regionais, organizando a primeira edição da, então, Volta ao Algarve, ainda em modo concentração turística. Os vencedores foram os algarvios Horácio Santos/Real Dias no Austin Mini Cooper S já bastante conhecido nas perícias da região. Esta primeira edição também contou com um participante estrangeiro, o dinamarquês Erik Ansbacknum Volvo P1800.

A prova entrou no calendário do campeonato português em 1972, sendo que o evento sempre teve fama de ser uma prova dura e poderia ser que o Datsun 240Z de António Carlos Oliveira/’Barata’ fosse o mais resistente de todos mas a hecatombe deveu-se a uma paragem do BMW 2002 de Jorge Nascimento/Jorge Alves numa ribeira do troço da Bordeira, não permitindo a passagem dos outros concorrentes, acabando todos excluídos por excesso de penalização e com a organização a eliminar a terceira etapa, fazendo uma espécie de complementar de ‘consolação’ na Praia da Rocha.

Em 1973, a primeira vitória duma equipa estrangeira, os italianos Alcide Paganelli/Nini Russo num Fiat 124 Abarth. em 1974 não houve Rali do Algarve, tal como sucedeu com o Rali de Portugal, devido à crise petrolífera de 1974.

Em 1976 existe já um grande leque de pilotos estrangeiros à partida, depois do Racal Clube colocar a prova no Europeu de Ralis. No ano seguinte, Mêquêpê/Miguel Vilar tornam-se na primeira dupla portuguesa a vencer uma prova desse campeonato.

A estreia do Audi Quattro

1980 é, talvez, o mais marcante Rali do Algarve por dois grandes motivos: o primeiro porque decidiu o título europeu desse ano, disputado entre o francês Bernard Béguin e o espanhol Antonio Zanini, ambos ao volante de Porsche 911 SC. Santinho Mendes sagrou-se pela primeira vez campeão português de ralis. O outro grande motivo de interesse desta edição foi a vinda, como carro 0, do Audi Quattro, naquela que foi a sua primeira grande aparição pública, com Hannu Mikkola/Arne Hertz aos comandos. O público presente no Algarve teve o privilégio de assistir a um momento de mudança nos ralis e os cronómetros oficiosamente disseram que se os tempos do Audi valessem, teria ganho por larguíssimos minutos.

Durante a década de 80, para além das estrelas nacionais havia sempre um piloto estrangeiro com algum destaque na lista de inscritos. Malcolm Wilson (1981/82), TerryKaby (1984, ano da sabotagem a Joaquim Moutinho), John Bosch (1986), Attila Ferjancz (1987) ou Saeed al-Hajri (1989).

Em 1983 dá-se uma das edições mais exigentes da prova, recheada de lama de sotavento a barlavento.

O título nacional estava por decidir entre os Ford Escort de Joaquim Santos/Miguel Oliveira e José Pedro Borges/Rui Bevilacqua enquanto da Bélgica vinham Robert Droogmans e Patrick Snijers, havendo ainda os Citroen Visa Chrono do desafio internacional promovido pelo double chevron e os pequenos Peugeot 104 ZS, que já nos visitavam desde 1981. Perante a sucessão de infortúnios e incidentes que atingiram o pelotão, chegamos ao final com a surpreendente vitória dos franceses Olivier Tabatoni/Michel Cadier em Citroen Visa Chrono, seguidos dos locais Inverno Amaral/Joaquim Neto em Visa Trophée. Joaquim Santos sagrou-se campeão e Patrick Snijers conseguiu pontos importantes para se sagrar campeão belga pela primeira vez no Rali do Condroz.

Já 1985 vê a outra grande estreia ocorrida em solo algarvio: o batismo de homologação do Lancia Delta S4. Aliás, o carro foi verificado um dia antes da entrada em vigor da homologação, uma vez que a Direcção de prova entendeu por bem que se o carro ia ficar legal, podia-se adiantar esse passo… MarkkuAlen/IlkkaKivimaki foi a dupla escolhida pela Lancia para a estreia, mas acabariam por desistir na segunda etapa depois do carro não aguentar o esforço exigido pelos duros troços algarvios. Ainda assim foi recuperado e serviria de carro 0 na última etapa, aproveitando para acumular mais uns quilómetros de experiência. Nota ainda para 1987, em que depois da primeira edição, voltava-se a ver uma dupla algarvia no lugar mais alto do pódio, com o feito a pertencer aos recém-coroados campeões nacionais Inverno Amaral/Joaquim Neto com o Renault 11 Turbo oficial, mesmo tendo a oposição de máquinas teoricamente mais fortes.



O Racal Clube sente já algumas dificuldades em colocar a prova na estrada em 1990 e 1991, com a distância e dureza e a recorrente necessidade de colaboradores fora do Algarve, assim como as exigências do caderno de encargos do Europeu de Ralis levaram a que a edição de 1992 não tivesse lugar, com a Comissão Desportiva Nacional a passar a organização para o Clube Automóvel de Loulé (CAAL). 1993 tem a curiosidade de contar para o Europeu de Ralis e não para o nacional, com a vitória a ir para Carlos Carvalho e José Alves (Mitsubishi Galant VR4). De regresso ao campeonato nacional em 1994, o Algarve vê Fernando Peres conseguir a primeira das suas três vitórias consecutivas, sendo que em 1995 se dá a última edição em que ambos os lados do Algarve eram visitados. As constantes queixas sobre a dureza da prova e o custo de implantação levam o CAAL a passar do piso de terra para asfalto e retirando a prova do Europeu no final de 1996.

Inicialmente localizada a sotavento, aproveitando estradas de Tavira e Vila Real de Santo António, a prova passa a designar-se Rallye Casinos do Algarve em 1997, naquela que é a mais antiga relação entre uma prova e o seu ‘title sponsor’ no automobilismo nacional.

Depois dos anos de domínio dos WRC e Kit-Cars a sotavento, a prova muda-se para a sua localização actual no barlavento, com os troços da serra de Monchique a constituírem um dos grandes desafios dos ralis em asfalto portugueses. Entre WRC, S1600, S2000 e Gr.N a prova viria a consagrar nomes como Miguel Campos, Armindo Araújo ou Bruno Magalhães e via o despontar da estrela local Ricardo Teodósio, que é o mais rápido na edição de 2011 com o Mitsubishi Evo IV com que disputava o Regional Sul, mas a não ser podido reconhecer como o vencedor à geral, por força dos regulamentos nacionais (Carlos Martins repetiria esse feito no ano seguinte). Dá-se também o regresso das vedetas estrangeiras, como foi com a participação do ex-piloto de F1 StephaneSarrazin na edição de 2007 (e Pedro Lamy a conduzir o carro 0). Foi esta a toada até 2013, ano em que a prova mais uma vez é o palco decisivo das contas do campeonato (vitória para Ricardo Moura) mas é afastada por motivos pouco claros do campeonato português de ralis.

A equipa do CAAL não virou as costas à luta e aceitando o desafio que a FPAK lhe lançou, fez a primeira Taça de Portugal de Ralis em 2014, com o rali a acolher veículos das mais variadas homologações, indo também pela primeira vez ao concelho de Lagos na fase mais recente do rali. A vitória acabaria por ser de Carlos Fernandes/Valter Cardoso em Mitsubishi EVO VI, num rali onde estiveram presentes R5’s, R-GT’s e Mitsubishis mais recentes que o seu. 2015 vê o regresso ao Campeonato Português de Ralis e também aos pisos de terra algarvios, com o rali a acabar por decidir in extremis a favor de José Pedro Fontes depois de Ricardo Moura ter visto as suas contas estragadas pelos golpes de teatro que aconteceram aos adversários. Fontes fará também a festa do título no Algarve no ano seguinte, com o alcatrão da serra de Monchique e o Hotel Algarve Casino a voltarem a ser o centro da ação, com o rali a voltar a ter estatuto internacional com a sua integração no FIA European Rally Trophy (ERT).



2017 é marcado por mais uma decisão em tons épicos do título de campeão nacional com Carlos Vieira a fazer uma enorme exibição e a passar Pedro Meireles na tabela final do campeonato. Este ano fica também marcada pela primeira das duas finais do FIA ERT que acolheu pilotos oriundos dos 6 troféus regionais europeus FIA, dando um colorido diferente à prova, trazendo até nacionalidades novas a disputar a prova, como foi o caso da Turquia, presente com três equipas, com a dupla YagizAvci/BahadirGucenmez a terminar levar o troféu. Fruto do bom trabalho demonstrado, a FIA volta a nomear o Rali Casinos do Algarve como final do ERT, sendo que mais uma vez se volta a ter uma presença estrangeira bastante heterogénea mas com o título a ficar desta feita em Portugal, mais precisamente para Alexandre Camacho. De sublinhar que nas cinco edições desta Final, nenhuma reunia tanta quantidade e qualidade como as realizadas no Algarve. Quanto às contas nacionais, elas faziam-se entre Teodósio e o regressado Armindo Araújo, com o piloto algarvio a ver o seu motor a “entregar a alma ao criador” e assim Armindo batia o recorde de Joaquim Santos e Carlos Bica, ao conseguir um histórico pentacampeonato. Mas das fraquezas se fizeram forças e um ano depois o piloto de Albufeira, depois de suster os golpes bem deferidos por Bruno Magalhães, conseguiu os pontos necessários para se sagrar pela primeira vez campeão nacional com uma onda amarela fluorescente a tomar conta do pódio quando Inverno Amaral lhe entregava o troféu que simbolizava esse momento em que pela segunda vez um algarvio conquistava a mais importante competição automobilística nacional. Estes são alguns dos episódios que marcam 50 anos de história a Sul!