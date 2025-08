Rali do Açores: Estudo aponta para um impacto económico superior a 20 milhões de euros

O Grupo Desportivo Comercial apresentou, o estudo de impacto económico e mediático do Azores Rallye enquanto evento de promoção turística dos Açores. A cerimónia contou com várias entidades oficiais, incluindo a presença da Diretora Regional da Energia, Dra. Joana Rita, que representou o Presidente do Governo dos Açores.

A apresentação do estudo foi conduzida pela Professora-doutora Teresa Tiago, em representação do Centro de Estudos de Economia Aplicada do Atlântico (CEEAplA), da Fundação Gaspar Fructuoso (FGF) e da Universidade dos Açores. O estudo abrangeu o período entre setembro de 2021 e março de 2022 e centrou-se na 55.ª edição do Azores Rallye, realizada a 17 e 18 de setembro de 2021.

Foram considerados três cenários possíveis, com base em diferentes métodos de estimativa e análise dos dados recolhidos. No cenário mais conservador, o impacto económico direto e indireto foi estimado em 8,3 milhões de euros, com base na extrapolação dos dados de inquéritos a uma amostra de 5% dos participantes. O segundo cenário, mais abrangente, teve em conta o número total de passes vendidos para a Especial Grupo Marques, estendendo a afluência registada nesse troço a todo o evento, e apontou para um impacto de 10,8 milhões de euros. Já o cenário mais otimista, que recorreu às estimativas utilizadas no estudo de 2018 (ajustadas à ausência da prova citadina em 2021), indicou um impacto de 14,37 milhões de euros.

Mesmo no cenário mais conservador, os resultados demonstram que o Azores Rallye é um forte impulsionador da economia regional. A despesa média por espetador local foi estimada em 143 euros, enquanto os adeptos internacionais gastaram, em média, cerca de 1.270 euros. Além disso, os efeitos induzidos pela exposição mediática internacional foram avaliados em mais 6,4 milhões de euros, reforçando a visibilidade do destino Açores nos mercados nacional e internacional.

O retorno económico previsto mínimo do evento ultrapassa os oito milhões de euros apenas em impacto direto e indireto, podendo, no cenário mais otimista, alcançar os 14 milhões. Quando somados os efeitos induzidos, o impacto total do Azores Rallye poderá ultrapassar os 20 milhões de euros. Estes dados confirmam a importância estratégica do evento para a economia regional, ao mesmo tempo que o estudo se afirma como uma ferramenta essencial para o planeamento das próximas edições, o fortalecimento das parcerias com o setor turístico e a maximização do legado económico e social do rali.

Está já confirmado que o Azores Rallye regressará em novembro de 2025, voltando a integrar o calendário do TER – Tour European Rally, além de contar para o Campeonato dos Açores de Ralis e para o Troféu de Ralis de Terra dos Açores.