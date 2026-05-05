Rali de Portugal: Team Hyundai Portugal com estratégia bem definida

O Team Hyundai Portugal apresenta-se no Rally de Portugal, segunda prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), com as duplas Gonçalo Henriques/Inês Veiga e Hugo Lopes/Magda Oliveira, ambas ao volante do Hyundai i20 N Rally2. Para os concorrentes do CPR, a competição concentra-se exclusivamente nos dias 7 e 8 de maio, quinta e sexta-feira.

Após terem confirmado a competitividade do Hyundai i20 N Rally2 na prova de abertura da temporada, o Rali Terras D’Aboboreira, as duas duplas chegam ao Rally de Portugal com as ambições da equipa na conquista do tetracampeonato de pilotos intactas, ainda que com uma estratégia ajustada à exigência da prova. A ordem de passagem nos troços, com os pisos expectavelmente degradados, e a gestão dos pneus para evitar furos surgem como os fatores-chave para um bom resultado final.

Para Gonçalo Henriques, a motivação é ainda maior com a envolvência da prova que reúne sempre milhares de fãs:

“O Rally de Portugal é muito especial para mim e para a Inês por passar na nossa zona. Todos os meus amigos, a minha família e todas as pessoas que me conhecem desde sempre vão estar a apoiar-me à beira da estrada e isso representa sempre uma motivação extra. Para além disso, é um orgulho enorme estar à partida da prova.”

Quanto à abordagem estratégica, Henriques está confiante, após um teste bem-sucedido. O foco estará em evitar furos e contratempos:

“Vai ser um rali muito duro. O teste de preparação correu bem e conseguimos adaptar-nos aos pneus que vamos utilizar. O carro está muito bem afinado para as condições que vamos encontrar, mas vamos ter de fazer um rali com muita cabeça. Os pisos vão estar, presumivelmente, bastante degradados quando for a nossa vez de passar, por isso teremos de ser inteligentes e encontrar um ritmo rápido, mas controlado. Evitar furos e impactos nas pedras será fundamental, porque sabemos que é algo muito fácil de acontecer neste rali. Se conseguirmos fazer uma prova limpa, sem problemas, acredito que podemos lutar por uma boa posição.”

Hugo Lopes, está também entusiasmado no arranque desta prova, o ponto alto da época, em que poderão partilhar o palco com os pilotos do mundial:

“Estamos muito contentes por estar novamente à partida da maior prova desportiva em Portugal e de um dos melhores ralis do mundo. É também especial poder competir, pela primeira vez, mais diretamente com os pilotos do mundial na nossa categoria.”

Lopes está ciente dos desafios e vai adotar uma estratégia cautelosa para este rali:

“Esta vai ser uma prova mais de consistência e resistência do que de pura rapidez. Vamos encontrar troços muito estragados, com muita pedra, e teremos secções longas sem assistência, o que obriga a uma gestão muito cuidada da mecânica e dos pneus para evitar furos. O mais importante será estar longe de problemas. Quem conseguir evitar furos e contratempos terá fortes hipóteses de alcançar um bom resultado. Nós queremos estar nessa luta e voltar a discutir os lugares da frente no CPR.”