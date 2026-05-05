Rali de Portugal, Ricardo Teodósio: “Fazer uma prova consistente e competitiva”

Ricardo Teodósio e José Teixeira preparam-se para disputar o Rali de Portugal, uma das provas mais icónicas do Campeonato do Mundo de Ralis. A dupla, ao volante de um Citroën C3 Rally2, irá competir apenas no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), centrando os seus objetivos nessa classificação.

O piloto algarvio chega a esta prova após um sexto lugar na jornada inaugural, determinado a evoluir e a lutar por um resultado sólido, perante uma forte concorrência nacional. A participação no Rali de Portugal representa, para a dupla, mais um passo no processo de crescimento ao longo da temporada.

Ricardo Teodósio não escondeu a emoção por participar numa prova como o Rali de Portugal:

“É sempre especial estar à partida do Rali de Portugal. É uma prova única, com um ambiente incrível e um enorme apoio do público. Vamos dar o nosso melhor, conscientes das dificuldades, mas com o objetivo de fazer uma prova consistente e competitiva dentro daquilo que é o nosso campeonato. Temos vindo a trabalhar bastante para melhorar e este rali será mais um passo importante no nosso crescimento. Queremos aproveitar ao máximo cada quilómetro.”

José Teixeira, falou sobre os objetivos para a prova:

“O Rali de Portugal é sempre uma prova muito exigente, tanto a nível físico como mental. No nosso caso, estamos totalmente concentrados na parte que conta para o CPR, onde queremos ser competitivos e consistentes ao longo de toda a prova. O apoio dos fãs ao longo das especiais dá-nos uma motivação extra e queremos retribuir com uma boa prestação.”