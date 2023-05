Rali de Portugal, Ricardo Sousa: “Vitória que já ambicionávamos há algum tempo…” | AutoSport

Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) vencer as duas rodas motrizes do CPR, e a prova da Peugeot Rally Cup Ibérica, num triunfo alicerçado na exibição na primeira passagem por Amarante, onde atacaram dando 28.9s à concorrência mais próxima, ficando desde logo com um avanço de 27.7s na geral pelo que a partir daí tratava-se apenas de gerir, fugir das armadilhas e manter o ritmo necessário para chegar ao fim na frente, o que conseguiram.