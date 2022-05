Rali de Portugal: Quem vai ser o Melhor Português? No domingo… | AutoSport

Paralelamente ao CPR, há sempre um conjunto grande de concorrentes portugueses que lutam também pelo posto de ‘Melhor Português’ na prova. Haverá algumas duplas do CPR que vão dar por encerrada a sua prova no final do dia de sexta feira, mas outros vão seguir em frente, à procura do título de Melhor Português.

Esse palmarés é liderado por Armindo Araújo, que já venceu 10 vezes na sua carreira, mas a história

Tudo começou em 2003 e 2004 com o Citroën, em 2005, 2006, 2009 e 2010, com o Mitsubishi, em 2012, com o Mini, 2018, 2019 com o Hyundai e em 2021 com o Skoda Fabia Rally2 evo.

Quer conhecer melhor a história, CLIQUE AQUI