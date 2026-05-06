Rali de Portugal, Pedro Meireles: “À partida farei o rally todo”

Depois de um bom arranque de temporada, Pedro Meireles está pronto para o grande desafio do Rali de Portugal, o momento mais esperado do ano. Aos comandos do Škoda Fabia RS Rally2, Meireles pretende manter a velocidade que mostrou na primeira prova e acrescentar consistência.

O Terras D’Aboboreira foi uma boa prova para Pedro Meireles. O quinto lugar conquistado no CPR deu bons indícios do que pode ser a temporada do piloto. Com alguns troços com um ritmo equivalente aos homens da frente, faltou apenas consistência para que o resultado fosse melhor. É essa consistência que procura neste fim de semana.

Meireles tem em mente fazer todo o rali, mas a avaliação será feita no final de sexta-feira, quando se encerrarem as contas do CPR:

“À partida, irei fazer o rali todo, mas isso será definido na sexta-feira, ao fim do dia. Iremos avaliar as condições do carro e a nossa prestação até esse momento para tomar decisões. Tudo depende desses fatores. Este é sempre aquele rali que encaramos com bastante alegria e otimismo. É a festa dos ralis em Portugal, e a presença numa festa destas é sempre muito motivadora.

Espero uma prova bastante equilibrada, tal como vimos na Aboboreira. Temos um grande leque de pilotos que podem lutar pelos primeiros lugares e, como tal, acho que vai ser muito disputado, muito equilibrado. Vamos fazer o nosso melhor. Espero ser tão competitivo como fui na Aboboreira e ser mais constante. Portanto, espero fazer o melhor, divertir-me e depois logo se vê.”

Ainda sobre o Terras d’Aboboreira, Meireles explicou o motivo da falta de consistência, uma lição que deverá estar aprendida para este rali:

“Basicamente, foi um problema de set-up que me penalizou, sobretudo num troço. Mas pronto, era o que estava planeado para o rali, não funcionou, depois alterámos um bocadinho e as coisas melhoraram. Estamos sempre a aprender. O carro estava perfeito para o shakedown, mas depois já não estava perfeito para a parte da tarde. No entanto, há boas ilações a tirar. A competitividade foi boa e, sobretudo, também me diverti imenso, que é o mais importante.”