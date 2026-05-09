Rali de Portugal/PEC12: Armindo Araújo passa para a frente em Cabeceiras de Basto 1
Era só uma questão de tempo, se bem que numa prova como o Rali de Portugal tudo pode acontecer, a qualquer momentos do rali. Armindo Araújo (Škoda Fabia Rs Rally2) foi o mais rápido entre os portugueses em Cabeceiras de Basto 1, bateu Diogo Marujo (Škoda Fabia Evo Rally2) por 15.4s e Paulo Neto (Škoda Fabia Rs Rally2) por 21.7s, com
Ricardo Filipe-Filipe Carvalho (Škoda Fabia Rally2) a ficar a 30.6s e Diogo Salvi (Skoda Fabia RS Rally2) a 56.0s pelo que Armindo Araújo tem agora 54.1s de avanço para Salvi. Como se percebe, só tem de levar o carro até ao fim para mais um vez vencer o Melhor Português no Rali de Portugal. Só que, como sabemos, essa é a maior vitória de qualquer piloto nacional em prova: levar o carro até ao fim.
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