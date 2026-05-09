Rali de Portugal/PEC11: Diogo Salvi ‘ainda’ lidera portugueses…

Depois de ‘resolvida’ a questão do CPR na sexta-feira, os concorrentes portugueses que vão à luta pelo “Melhor Português” no Rali de Portugal, ficaram reduzidos a seis e para já a luta está equilibrada. Depois das incidências de ontem, Armindo Araújo (Škoda Fabia Rs Rally2) venceu em Felgueiras e colocou-se a 1.9s de Diogo Salvi (Skoda Fabia RS Rally2) com Paulo Neto (Škoda Fabia Rs Rally2) já a mais de um minuto, Ricardo Filipe-Filipe Carvalho (Škoda Fabia Rally2) a mais de dois e Hélder Miranda/Hugo Pereira (Peugeot 208 Rally4) a nove minutos, menos 10 que Diogo Marujo (Škoda Fabia Evo Rally2), que após o seu acidente de 5ª Feira, regressou e vai usar o resto do rali para acumular quilómetros que são ‘ouro’ nesta fase da sua evolução.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros