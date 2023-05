Rali de Portugal: Miguel Correia desistiu | AutoSport

Os mais de dois minutos perdidos em Amarante deixavam perceber que algo se passava e agora a confirmação surgiu: Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) desistiram com problemas de motor no Skoda: “Lutámos, trabalhamos e provamos que estamos a chegar ao patamar mais alto dos ralis! O motor do nosso Skoda não aguentou e por isso, o Rali de Portugal acabou para nós! Obrigado por todo o apoio! Foi incrível!”, escreveu o piloto nas suas redes sociais.