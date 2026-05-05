Rali de Portugal, José Pedro Fontes: “Plena confiança nas capacidades da máquina”

José Pedro Fontes e Inês Ponte preparam-se para disputar o Rali de Portugal, que reúne a elite do Campeonato do Mundo FIA de Ralis (WRC) e as estrelas do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR). A dupla chega a esta prova após um quarto posto no Terras D’Aboboreira, resultado obtido na estreia do Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale no CPR.

O Rally de Portugal representa igualmente a estreia do Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale no Campeonato do Mundo de Ralis em pisos de terra, colocando a fiabilidade do carro à prova como nunca. Apesar dos poucos quilómetros acumulados com a máquina, a dupla chega com crescente confiança, fruto de uma evolução consistente ao longo da temporada.

José Pedro Fontes, não escondeu a motivação para a mítica prova, reconhecendo, ainda assim, que há ainda muito a desenvolver no carro:

“O Rally de Portugal é sempre especial. É a nossa prova, aquela em que sentimos o calor dos adeptos em cada troço e onde a exigência é levada ao extremo. Temos feito uma evolução consistente desde o início do ano. Cada prova ensinou-nos algo novo sobre o carro e sobre nós próprios.

Chegamos ao Rally de Portugal mais preparados, mais confiantes e com a certeza de que o Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale tem condições para lutar na frente. Temos noção também que há ainda muito trabalho para descobrirmos todo o potencial do carro e que ainda temos poucos quilómetros feitos. Mas o que já conhecemos dá-nos um grau de otimismo indisfarçável. Os duros troços que vamos enfrentar são um teste de fogo a um carro ainda jovem e com muito a evoluir. Temos, porém, plena confiança nas capacidades da máquina. Queremos fazer uma grande prova, brindar o fantástico público português com o nosso melhor. É um dos pontos altos da temporada e queremos aproveitar ao máximo toda esta envolvência.”