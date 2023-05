Rali de Portugal, CPR, Ricardo Teodósio: “será crucial ter alguma cautela” | AutoSport

O Team Hyundai Portugal vai arrancar para o Rally de Portugal com a determinação em voltar a vencer uma prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), depois de três vitórias consecutivas.

O atual líder do CPR, Ricardo Teodósio não esconde que o grande objetivo na prova mais mediática da época será manter-se na discussão do título.

“Na etapa de sexta-feira será crucial ter alguma cautela para evitar furos, de modo a conseguir uma boa pontuação e depois iremos continuar em prova nos dias seguintes, tentando concluir o rali na melhor posição possível”, salientou Teodósio na antevisão da prova.

Com um triunfo no Rali do Algarve, e os pódios alcançados no Rali Serras de Fafe e Rali Terras de Aboboreira, Ricardo Teodósio é, ao momento, o piloto mais regular da temporada. Essa regularidade permite-lhe liderar o CPR e, no Rally de Portugal, os objetivos são claros: “Queremos voltar a vencer esta prova para o campeonato e depois viraremos o foco para ser os melhores portugueses no Rally de Portugal. Chegar aqui na liderança dá-nos muita confiança e sabemos que um bom resultado aqui nos deixa em boas condições para entrar na fase de asfalto com uma vantagem confortável. Por isso a nossa determinação e objetivos estão todos focados neste desafio!”, garantiu.

José Teixeira, por seu lado, demonstra-se confiante e apela ao apoio dos portugueses. “Claro que temos de estar motivados. Vencemos esta prova no ano passado para o CPR e este ano voltamos a estar com a mesma ambição, mas com o acréscimo de sermos os líderes do campeonato na entrada para a última prova de terra. Vamos juntos nesta caminhada dura e esperamos contar com o apoio de todos os portugueses, do #24MyFamily”, explicou

Ainda que a prova do CPR, em termos de soma de pontos, esteja cingida à etapa de sexta-feira (12 maio), com 8 classificativas correspondentes a um total de 120,59 km cronometrados, os pilotos do Team Hyundai Portugal vão competir na totalidade do Rally de Portugal, tendo como objetivo a conquista do melhor resultado possível.