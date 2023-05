Rali de Portugal, CPR, Pedro Almeida: “Terminar a fase de terra da melhor maneira” | AutoSport

Pedro Almeida regressa aos comandos do Skoda Fabia Rally 2 no Rally de Portugal, prova pontuável o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), decidindo não continuar a prova portuguesa após as 8 classificativas de sexta-feira que perfazem o desafio nacional.

“É já nisso que estamos focados e estivemos a testar na segunda-feira, afinar pormenores e procurar estar à altura do desafio que é fazer a etapa do Rally de Portugal pontuável para o CPR”, disse Pedro Almeida. Quarto classificado do campeonato, o piloto vai procurar manter a regularidade, numa prova em que «partimos muito atrás, vamos encontrar os pisos muito degradados pela passagem dos pilotos prioritários e do mundial de ralis, mas tentar somar pontos e terminar esta última prova da fase de terra do CPR de forma positiva, dando o nosso melhor entre os portugueses em prova».

O Rally de Portugal começa no dia 11, quinta-feira, e termina dia 14 de maio, no domingo, embora Pedro Almeida vá apenas realizar a prova destinada ao Campeonato de Portugal de Ralis, que termina ao final do dia de sexta-feira. «Não vamos fazer todo o Rally de Portugal, como em outras edições, porque o nosso foco foi o calendário nacional e este é o ultimo rali em terra, pelo que não há a necessidade de somar mais quilómetros ou testar nestes pisos, e optamos por restringir a nossa participação ao CPR e até ao dia de sexta feira» esclarece o piloto, que vai estar na prova acompanhado de Mário Castro e assistido pela Mapomotosport.

Pedro Almeida que já no final do Rali d’Aboboreira deu conta de que não vai estar nas provas de asfalto de Castelo Branco e da Madeira, «porque contávamos ter um carro, encetamos um processo negocial que correu mal e não avançou e agora resta-nos esperar», aproveitando para esclarecer que «essa negociação nunca foi feita diretamente com a Skoda ou por qualquer intermediário seu, como foi entendido do que dissemos no final do rali, nem sequer envolve a MapoMotosport».

O Rally de Portugal começa na quinta-feira com o Shakedown e Qualificação em Baltar, seguido da cerimónia de partida ao final do dia em Coimbra. Na sexta-feira o piloto do CPR tem pela frente oito provas especiais de classificação, com cerca de 120 quilómetros cronometrados com as especiais em Góis, Lousã, Arganil e Mortágua e a Super-Especial na Figueira da Foz.