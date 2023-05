Rali de Portugal, CPR, Kris Meeke: “o meu primeiro rali com o James [Fulton]” | AutoSport

O Team Hyundai Portugal estará no Rally de Portugal com Kris Meeke e Ricardo Teodósio em busca de nova vitória na prova que também conta para o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR). Depois de três vitórias consecutivas o Team Hyundai Portugal quer triunfar e para isso conta, também, com Kris Meeke, que se estreou com uma vitória há duas semanas no Rali Terras D’Aboboreira, prestando a homenagem desejada ao seu amigo Craig Breen.

“Muito embora o WRC Rally de Portugal seja um evento que já conheço, será apenas a minha segunda prova com o Hyundai i20 N Rally2 e encaro-a como um novo desafio”, começou por dizer o piloto britânico na antevisão da próxima prova do CPR. “Sinto que temos de continuar a explorar mais alguns detalhes em termos de afinação do carro, até porque as condições de estrada para as equipas dos WRC2 serão sempre mais desafiantes. Vai ser o meu primeiro rali com o James [Fulton] e a primeira vez que trabalharemos juntos. Por isso, teremos que nos adaptar rapidamente, mas estamos prontos para o desafio”, concluiu.

Para o CPR conta a primeira etapa, na sexta-feira, e certamente vai ser um animado duelo entre os pilotos pela conquista da melhor classificação, num “sprint” de 120,59 km ao cronómetro.