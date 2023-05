Rali de Portugal, CPR, José Pedro Fontes: “primeiro dia impõe bastante respeito” | AutoSport

José Pedro Fontes e Inês Ponte irão contar com o seu C3 Rally2 na máxima força para o Rali de Portugal, consequência dos testes realizados pela estrutura da Sports&You, mercê da integração das mais recentes soluções disponibilizadas pela Citroën Racing para provas em pisos de terra. Nesta altura e após três ralis – Serras de Fafe, Algarve e Terras d’Aboboreira – José Pedro Fontes e Inês Ponte ocupam o terceiro lugar da classificação do CPR, um lugar acima das posições que detinham há um ano.

O piloto do Citroën Vodafone Team encara a prova lusa do WRC “com a mesma estratégia aplicada em anos anteriores: algumas cautelas na abordagem à primeira fase, pontuável para o CPR, de modo a alcançar uma boa posição – de preferência um lugar no pódio – amealhando pontos que nos permitam evoluir da atual terceira posição no campeonato, e deixando tudo em aberto para um ataque em força na fase de alcatrão do CPR, que terá também quatro ralis em que me sinto particularmente mais à vontade”, afirmou o piloto do Porto. “Uma vez liberto da pressão dos pontos, o objetivo para o restante do Vodafone Rally de Portugal é lutar pela posição de ‘Melhor Português’, ao longo das etapas de sábado e domingo.“

Para José Pedro Fontes e Inês Ponte é sempre uma ocasião especial a participação no Vodafone Rally de Portugal, desde logo, como refere “porque se trata da ‘Festa dos Ralis’ por excelência em Portugal”. Depois porque “a prova tem um ambiente e uma áurea inexplicáveis que tornam a participação em algo muito satisfatório” e, finalmente “porque temos uma responsabilidade acrescida ao defender as cores da Vodafone no nosso C3 Rally2, ostentando o mesmo patrocinador da competição. Por isso, a motivação fica reforçada e o desejo de fazer um excelente resultado é apenas natural e óbvio.”

Porém, os pilotos do Citroën Vodafone Team não se deixam iludir, estando conscientes das muitas dificuldades. “Desde logo porque a sequência do primeiro dia – Lousã/Góis/Arganil – impõe bastante respeito, palcos onde teremos de ter algum cuidado se queremos ter um bom resultado, nomeadamente na sua segunda ronda, em que os pisos já estarão muito degradados, devido à passagem de todos os carros das categorias Rally1 e Rally2, todos de quatro rodas motrizes. Uma vez liberto da ditadura dos pontos poderei tentar a vitória entre os portugueses, estando consciente de que será um rali muito duro e longo, pelo que o andamento será sempre ponderado, tentando evitar as armadilhas”, concluiu.