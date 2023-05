Rali de Portugal, CPR, Ernesto Cunha: “tentar que esta seja uma prova livre de incidentes” | AutoSport

A dupla Ernesto Cunha e Rui Ramiundo enfrentam o Rali de Portugal com os olhos postos no pódio.

A dupla do Peugeot 208 Rally4 promete lutar pelo pódio entre as duas rodas motrizes do Campeonato de Portugal de Ralis e da Peugeot Rally Cup Ibérica. “Queremos manter a liderança do campeonato e um bom resultado na copa ibérica, um pódio nestas competições é o objetivo para onde apontamos”, refere Ernesto Cunha. O piloto acrescenta ainda: “O espírito é bom, estamos a começar a ganhar ritmo e queremos tentar que esta seja uma prova livre de incidentes, que infelizmente nos têm roubado a possibilidade de melhores resultados.”

A equipa está habituada ao triunfo neste rali, uma vez que na edição de 2022, venceu entre as Duas Rodas Motrizes do Campeonato de Portugal de Ralis e conquistou a 2ª posição na Peugeot Rally Cup Ibérica.

Este ano no Rali de Portugal temos algo curioso no que aos campeonatos nacionais diz respeito: os duas rodas motrizes só contam para o campeonato no sábado. Enquanto o CPR conta na 6ª feira, os 2RM não vão disputar os troços de Arganil, Góis e Lousã em competição, ou pelo menos a ‘contar’ pois só no sábado lutam por pontos.