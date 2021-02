Rali de Portugal: CPR em Arganil, Góis, Lousã e Mortágua

Ainda que isso não tenha ainda sido transmitido de forma oficial, a prova do Campeonato de Portugal de Ralis inserida no Rali de Portugal vai ter apenas uma etapa e será toda realizada nas classificativas da zona centro. Na Sexta-feira, 21 maio, e se for confirmado que o percurso do Rali de Portugal será igual a 2020, os concorrentes seguem para uma dupla passagem nos troços de Lousã, Góis – este último com um novo local de partida – e Arganil – com cerca de 5 km novos. Mortágua, uma novidade prevista para o traçado do ano passado, deve encerrar a passagem do rali no Centro. O final do dia acontece já no Norte com a única Super Especial do rali, no Eurocircuito de Lousada, caso exista super-especial, pois a prova poderá realizar-se sem público a assistir, algo que só saberemos conforme a evolução da pandemia.

A prova vai realizar-se apenas no dia 1 do Rali de Portugal e não também nas especial da manhã de sábado como tem sido hábito.

Já em 2019 a prova do CPR regressou a Arganil, Góis e Lousã, como todos sabemos a prova não se realizou em 2020, mas este ano está previsto do regresso do CPR às míticas zonas de Arganil, Góis, Lousã e agora também, Mortágua.