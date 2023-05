Rali de Portugal, CPR, Armindo Araújo: “lutar pelo melhor resultado possível” | AutoSport

Armindo Araújo e Luís Ramalho esperam estar na lutar pela vitória no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), mas depois de terminarem as classificativas de sexta-feira, a dupla continua em prova para tentar conquistar mais um “titulo” de melhor dupla portuguesa.

Depois do excelente regresso na Aboboreira, o piloto de Santo Tirso parte para a sua décima sétima participação no rali organizado pelo ACP com a mesma ambição de sempre. “Este é sem dúvida o rali que todos ansiamos e que nos traz uma motivação extra por ser o nosso rali do campeonato do mundo. Vamos lutar pelo melhor resultado possível para o CPR, com as contas a serem fechadas na sexta-feira, e depois vamos continuar em busca de conseguirmos terminar como a melhor dupla portuguesa”, começou por dizer Armindo Araújo

Numa prova tão longa e com duas partes distintas (sendo apenas pontuável para o CPR na primeira etapa), a dupla do Skoda Fabia Rally 2, tem a estratégia bem definida e espera chegar a Matosinhos com os objetivos cumpridos. “Como tem sido habitual temos sempre duas fases distintas neste rali. A primeira, e contando apenas as classificativas do primeiro dia para a classificação do Campeonato de Portugal de Ralis, é importante conseguirmos imprimir um bom ritmo desde o início. Os troços da zona centro são caracteristicamente duros e temos, por isso, que ajustar o nosso andamento para não comprometer a parte mecânica. No sábado e domingo já sem contas para fazermos vamos desfrutar ainda mais e esperamos subir ao pódio na frente de todos os portugueses”, disse ainda o campeão nacional.

O Rali de Portugal terá início na próxima quinta-feira, com a cerimónia de partida a ser realizada em Coimbra. Na primeira etapa (sexta-feira) está reservada a grande novidade da edição deste ano, com a disputa da Super Especial da Figueira da Foz que encerra a prova no que ao Campeonato de Portugal de Ralis diz respeito. Até lá, as equipas terão pela frente sete especiais, com dupla passagem por Lousã, Arganil e Gois, e a visita a Mortágua, que será a Power Stage elegível para o CPR.