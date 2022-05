Rali de Portugal, CPR/2RM: Triunfo de Ernesto Cunha | AutoSport

O Rali de Portugal fica também marcado por ter sido a quarta prova do Campeonato de Portugal de Ralis 2RM (duas rodas motrizes), que teve na prova do ACP a quarta prova do ano.

Chegados à prova no comando do campeonato, Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) fizeram mais uma bela operação, já que venceram novamente, ao passo que os seus mais diretos opositores, Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) abandonaram na PE2, Lousã 1.

José Loureiro / Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4) terminaram em segundo a 3m28.5s da frente, com Luis Morais/Paulo Silva (Peugeot 208 Rally4) em terceiro a 3m49.0s. Por fim, terminaram ainda Paulo Roque/Tiago Teixeira (Peugeot 208 Rally4) a 10m38.6s.

Como se pode calcular, a prova foi cheia de peripécias, a que ninguém escapou. José Loureiro foi o primeiro líder, em Coimbra, batendo Ricardo Sousa por 8.0s, mas as coisas só se tornaram mais intensas a partir da PE2, Lousã, onde ficou pelo caminho um dos candidatos ao triunfo, Ricardo Sousa.

Ernesto Cunha venceu o troço e foi para a frente da prova com 15.9s de avanço para José Loureiro, com Paulo Roque já quase a um minuto e Luís Morais a quase dois.

Em Góis 1, tudo ficou praticamente decidido, não só porque Ernesto Cunha voltaria a vencer, mas especialmente pelo facto de José Loureiro ter ficado a 2m02.7s. Daí para a frente, os números só aumentaram, e a um ritmo forte, pelo que ao início da tarde, Ernesto Cunha já tinha 3m35.0s de avanço, e a vitória na mão, só tendo que levar o carro até ao fim, o que fez com mestria, permitindo a Luís Morais vencer dois troços, pois já estava em claro ‘modo de gestão’. Com este resultado, o piloto fez uma grande operação para o campeonato, pois dilatou fortemente o avanço que já trazia, para Ricardo Sousa, passando-o de sete para 32 pontos.