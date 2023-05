Rali de Portugal, CPR 2RM: ‘descansar’ na 6ª Feira, ir à luta no sábado… | AutoSport

Este ano no Rali de Portugal temos algo curioso no que aos campeonatos nacionais diz respeito: os duas rodas motrizes só contam para o campeonato no sábado. Enquanto o CPR conta na 6ª feira, os 2RM não vão disputar os troços de Arganil, Góis e Lousã em competição, ou pelo menos a ‘contar’ pois só no sábado lutam por pontos. Não sabemos ainda como as diversas equipas vão enfrentar a questão mas o mais provável é arrancarem para o rali, desistirem e partir no sábado em Super Rally. Resta saber o que pensam os pilotos e as equipas. Como se percebe, o risco de no mínimo, enfraquecer’ os carros para sábado é grande.

Portanto, pela primeira vez no historial do CPR, os pilotos do Campeonato de 2RM (duas rodas motrizes) competem apenas na etapa de sábado, cuja classificação, ao fim de sete troços cronometrados (148,88 km), lhes garantirá os tão ambicionados pontos. Sobretudo a dupla passagem por Vieira do Minho e Amarante não vai ser pera doce para ninguém, sendo de aguardar algum equilíbrio, em termos de andamento, entre os melhores classificados no campeonato. A Power Stage será a segunda passagem por Felgueiras (8,91 km), antes do encerramento da etapa, na Super-Especial (3,36 km) no circuito de Lousada.

Ernesto Cunha (Peugeot 208 Rally4) defende a liderança face a um leque de jovens aguerridos como Hugo Lopes (Peugeot 208 Rally4), Hugo Mesquita (Renault Clio Rally4), Gonçalo Henriques (Renaul Clio Rally5) e Ricardo Sousa (Peugeot 208 Rally4), com Daniel Nunes (Renault Clio Rally4) em busca de reduzir o prejuízo de somar apenas uma pontuação, tal como Sousa.

2RM

1º, Ernesto Cunha, 53,5 pontos

2º, Hugo Lopes, 36

3º, Hugo Mesquita, 31

4º, Gonçalo Henriques, 30,5

5º, Ricardo Sousa, 28

6º, Daniel Nunes, 26

6º, Anton Karzun, 26

8º, Pedro Silva, 22

9º, Kevin Saraiva, 18

10º, Gonçalo Fernandes, 12,5