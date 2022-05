Rali de Portugal: Armindo Araújo lidera ‘Melhor Português’ | AutoSport

Depois de Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rallly2) terem chegado ao final do primeiro dia de prova na liderança, o que lhes valeu o triunfo no CPR, no final do dia de hoje, Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Evo Rally2), dupla da The Racing Factory converteu um atraso de 1m24.1s num avanço de 12.3s, depois de vencer os troços todos, recuperado sempre tempo a Teodósio, que na última especial da tarde antes da super especial do Porto apanharam um concorrente que rodava à sua frente com o pó a limitar-lhes o andamento.

Seja como for, brilhante recuperação de Armindo Araújo que em vários troços recuperou sempre mais de uma dezena de segundos

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) desistiram com um disco de travão partido, em Amarante 1, e Paulo Caldeira/Ana Gonçalves penalizaram 1m50s devido a um atraso 11m no Controlo Horário, os terceiros melhores portugueses passaram a ser a dupla Francisco Teixeira/João Serôdio (Skoda Fabia Rally2 evo), pois estes últimos atrasaram-se muito.

Agora, a diferença de 12.3s entre Armindo Araújo e Ricardo Teodósio vai permitir uma boa luta no último dia. Para já, a vantagem está do lado do piloto da The Racing Factory.

Fruto de uma etapa muito bem conseguida, onde rodaram sempre a um ritmo forte e dentro do top dez dos pilotos do WRC2, Armindo Araújo e Luís Ramalho encetaram uma fantástica recuperação e terminaram o dia na liderança entre as equipas portuguesas: “Sabíamos que não seria uma tarefa fácil recuperar o tempo que perdemos ontem devido aos furos, mas conseguimos impor sempre um andamento forte e, com isso, recuperamos muito tempo. A diferença para o Ricardo (Teodósio) era grande, mas sempre acreditamos que poderíamos reverter este cenário a nosso favor. Foi um grande dia e uma etapa muito boa para nós. Mesmo não andando nos limites, nem andarmos a discutir as primeiras posições do WRC2, fizemos tempos muito interessantes. Estamos muito satisfeitos com a nossa prestação na etapa de hoje”, disse no final do dia Armindo Araújo.

A derradeira etapa do Rali de Portugal rumará até a mítica zona de Fafe, onde as equipas disputarão os 48,87 km finais da prova organizada pelo ACP, quando concluírem as duas passagens pela classificativa de Felgueiras e Fafe, que terá pelo meio, a visita a Montim.

Classificação

1º Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Evo Rally2) 3h52m06.9s

2º Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rallly2) +12.3s

3º Paulo Caldeira/Ana Gonçalves (Citroen C3 Rally2) +36m23.8s

4º Kaetanen/Sofia Mouta (Ford Fiesta Rally3) +44m56.1s

5º José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) +51:43.0s

6º Francisco Teixeira/João Serôdio (Škoda Fabia Rally2 evo) +55:28.3