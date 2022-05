Rali de Portugal: Armindo Araújo foi o ‘Melhor Português’ | AutoSport

Depois de Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rallly2) terem chegado ao final do primeiro dia de prova na liderança, o que lhes valeu o triunfo no CPR, no final do Rali de Portugal, Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Evo Rally2), asseguraram a posição de ‘Melhor Português’, sendo esta 11ª vez que o piloto o consegue.

A dupla da The Racing Factory converteu um atraso de 1m24.1s que tinha no final do dia de sexta feira num avanço de 12.3s, no final de sábado, e 32.5s no final da prova.

Pelo meio, foram sempre recuperando tempo a Teodósio, ultrapassando-os na PE15, Amarante 2, depois do algarvio apanhar um concorrente que rodava à sua frente com o pó a limitar-lhes o andamento. Seja como for, brilhante recuperação de Armindo Araújo que em vários troços recuperou sempre mais de uma dezena de segundos ao seu adversário.

Mais uma grande demonstração de classe, de um piloto que continua a criar números para a história dos ralis portugueses.

Antes, na prova do CPR, dois furos em duas especiais seguidas (Arganil e Lousã) impediram-nos de ir além da segunda posição, mas curiosamente reforçaram significativamente a liderança do campeonato, pois ganharam pontos a todos os mais diretos perseguidores, menos ao vencedor do CPR, que estava muito atrasado no campeonato: “Queríamos vencer, temos a certeza que o nosso ritmo nos ia permitir fazê-lo, mas foi um dia duro e no qual, quase todos tiveram problemas. O segundo furo deitou por terra as nossas aspirações, mas terminar no 2º segundo lugar em termos de campeonato foi excelente, sabe quase tão bem como uma vitória”, disse.

Terceiro lugar para Paulo Caldeira/Ana Gonçalves, depois do 5º posto no CPR, um pódio ‘nacional’.

Nuno Caetano/Sofia Mouta (Ford Fiesta Rally3) foram quartos na frente de José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) que desistiram com um disco de travão partido, em Amarante 1, regressaram no domingo.