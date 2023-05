Rali de Portugal: a prova mais dura do ano no CPR | AutoSport

Três ralis, três pilotos distintos a vencer, a única coisa em comum é mesmo terem sido três Hyundai. O Rali de Portugal é a quarta prova do Campeonato de Portugal de Ralis. As primeiras três rondas tiveram três vencedores diferentes, com o malogrado Craig Breen a vencer na estreia com o Team Hyundai Portugal, seguindo-se os triunfos de Ricardo Teodósio no Casinos do Algarve e Kris Meeke no Terras d’Aboboreira, também com os i20 N Rally2 oficiais.

O algarvio chega, assim, à prova do ACP na frente do campeonato, mas Miguel Correia (Skoda), a quem este ano a prova da Aboboreira não lhe correu tão bem, é um natural candidato ao primeiro lugar.

José Pedro Fontes (Citroën) surge, nesta altura, no terceiro lugar e Armindo Araújo (Skoda) também entra no lote de favoritos, depois de recuperado do acidente sofrido na abertura da época.

O andamento evidenciado por Meeke na Aboboreira faz do norte-irlandês o grande candidato à vitória, algo natural, visto que se trata de um piloto que já venceu cinco provas do WRC, incluindo o Vodafone Rally de Portugal, em 2016, com a Citroën, mas sendo esta prova tão dura para o pelotão nacional, é costume ser muito mais uma prova de sobrevivência do que velocidade. Esta é de longe a prova mais dura da temporada do CPR, devido às condições do piso criadas pela passagem de tantos carros, sendo obrigatória uma gestão das mecânicas ao longo das oito classificativas que compõem a prova nacional (etapa de sexta-feira), e no final ficará bem melhor definido o que pode ser o restante campeonato, sendo que este evento marca também o fim da fase de terra.

Neste momento e devido a tudo o que aconteceu, ainda não está definido o desenho de quem luta pelo título até ao fim, e depois do Rali de Portugal vai saber-se bem melhor quem começa a perder gás ou quem se chega mais à frente. E depois há mais quatro provas de asfalto em que os protagonistas mudam um pouco…

Na etapa de sábado, teremos a prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis 2 Rodas Motrizes, que é liderado pelo campeão em título, Ernesto Cunha (Peugeot), na frente de Hugo Lopes (Peugeot).