Rali de Portugal/2RM/Peugeot: Ricardo Sousa triunfa | AutoSport

Depois de ter terminado a secção da manhã com 37.7s de avanço para Hugo Lopes/Tiago Neves (Peugeot 208 Rally4), Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) dilatou a sua liderança durante a tarde do único dia do Campeonato de Portugal de 2RM (duas rodas motrizes) no Vodafone Rally de Portugal, numa jornada marcada por um elevado número de desistências, triunfando no final das sete classificativas da prova, com uma vantagem de 6:25.2s sobre Gonçalo Henriques/Gonçalo Cunha (Renault Clio).

Ricardo Sousa apenas não liderou na primeira passagem por Vieira do Minho, altura em que a dupla Hugo Lopes/Tiago Neves (Peugeot 208 Rally4) se revelou a mais rápida.

Daniel Nunes/Liliana Costa Renault Clio Rally4), com a transmissão partida, desistiram prematuramente e no troço seguinte em Amarante, dois outros candidatos aos primeiros lugares sofreram contratempos que os penalizaram em definitivo. Gonçalo Henriques/Gonçalo Cunha (Renault Clio) perderam 5 minutos com um furo e Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4), líderes do Campeonato, depois de terem furado, ficaram com o carro meio fora da estrada, necessitando de mais de uma dezena de minutos para colocá-lo no rumo certo.

No mesmo troço de Amarante 1, o mais extenso (37,24 km) da prova, desistiram, por despiste a dupla Anton Korzun/Pavlo Kononov (Peugeot 208 Rally4) e ainda Joosep Nõgene/Aleks Lesk (Peugeot 208 Rally4), deixando o pelotão reduzido a oito duplas. Cumprida a primeira parte da etapa, com três troços cronometrados, Sousa dispunha de uma vantagem de 37,7s face a Hugo Lopes e este apenas pensava em manter essa posição até final, enquanto mais atrás Hugo Mesquita/Valter Cardoso (Renault Clio Rally4), que tinham dado um “toque” em Vieira do Minho e ficara, com a direção do Clio desalinhada, e Rafael Cardeira/Luis Boiça (Renault Clio RS) estavam separados por 4 segundos.

Mesmo confessando-se ainda em fase de adaptação, tanto ao rali, onde era estreante, como ao carro, Gonçalo Henriques foi quem mais progrediu na segunda metade do dia, beneficiando, também, da desistência, de Hugo Lopes para ascender ao segundo lugar, a uma distância considerável do líder Ricardo Sousa. E Hugo Mesquita conseguiu terminar o rali na frente de Rafael Cardeira, ao passo que Ernesto Cunha, já irremediavelmente atrasado, ainda somou três pontos extra depois de vencer a Power Stage (Felgueiras), que somados aos do sétimo lugar final lhe permitiram reforçar a liderança do Campeonato.

Já na Peugeot Rally Cup Ibérica, Sergi Pérez/Lorena Romero (Peugeot 208 Rally4) passaram a ser os segundos classificafos, a 30.8s de Ricardo Sousa logo após a primeira especial da tarde, com Hugo Lopes a cair para terceiro. Iago Gabeiras/Adrian Varela (Peugeot 208 Rally4) eram quartos.

Com os problemas de Hugo Lopes, Iago Gabeiras ascendeu à terceira posição na competição dedicada aos Peugeot 208 Rally4, terminando nessa posição no final do dia. Triunfou, obviamente, Ricardo Sousa com uma vantagem de 44.9s sobre Sergi Pérez, que chegou a ter no final de Amarante 2 59.8s de atraso. Enquanto Sousa foi gerindo a diferença, o piloto espanhol foi encurtando até à especial de Lousada.

Foto: FPAK/Zoom Motorsport