Rali de Portugal/2RM/Peugeot: Ricardo Sousa lidera duas competições | AutoSport

Depois de no dia de ontem os concorrentes RC2 do CPR terem disputado a ‘sua’ prova, hoje é a vez dos carros de duas rodas motrizes lutarem pelos pontos para o campeonato, com os Peugeot 208 Rally e as respetivas duplas a lutar também pela Peugeot Rally Cup Ibérica.

Pode parecer um pouco estranho o CPR correr ‘separado’, mas se ouvirmos os pilotos de ontem queixarem-se pela dureza do traçado, imagine-se para os 2RM. Segundo sabe o AutoSport, foi um pedido expresso à FPAK que trocasse o habitual dia de sexta-feira pelo de sábado, mais extenso, mas bem menos duro.

Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) lidera no fim da manhã com 37.7s de avanço para Hugo Lopes/Tiago Neves (Peugeot 208 Rally4) com Hugo Mesquita/Valter Cardoso (Renault Clio Rally4) já a 3m58.1s, com Rafael Cardeira/Luis Boiça (Renault Clio RS) logo a seguir, a 3.9s. Seguem-se Paulo Roque/Marco Macedo (Peugeot 208 Rally4), Gonçalo Henriques/Gonçalo Cunha (Renault Clio), Manuel Pereira/Pedro Magalhães (Peugeot 208 Rally4), Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4), Anton Korzun /Pavlo Kononov (Peugeot 208 Rally4) e Daniel Nunes/Liliana Costa (Renault Clio Rally4) que terminou a manhã em cima de um reboque, ao que parece, uma transmissão.

Hugo Lopes foi o primeiro líder, 1.2 na frente de Ricardo Sousa, mas Ricardo Sousa atacou em Amarante e deixou Hugo Lopes a 28.9s, com a caravana a ser dizimada nesta especial. O terceiro, Hugo Mesquita, perdeu quase dois minutos e todos os concorrentes seguintes foram acumulando perdas, nomeadamente o líder do campeonato, Ernesto Cunha.

