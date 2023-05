Rali de Portugal/2RM/Peugeot: Ricardo Sousa dilata avanço | AutoSport

Depois de ter chegado ao fim da manhã com 37.7s de avanço para Hugo Lopes/Tiago Neves (Peugeot 208 Rally4), Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) dilatou a sua liderança na segunda passagem por Vieira do Minho, que venceu de novo, colocando-a em mais de um minuto. Já na Peugeot Rally Cup Ibérica, S. Benítez Pérez passou a ser o segundo colocado, a 30.8s de Ricardo Sousa, com Hugo Lopes a cair para terceiro. Iago Gabeiras/Adrian Varela (Peugeot 208 Rally4) é quarto entre os Peugeot e no CPR 2RM, terceiro lugar para Rafael Cardeira/Luis Boiça (Renault Clio RS) a mais de cinco minutos e meio.