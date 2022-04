Rali de Mortágua, PE4: Ernesto Cunha na frente da Copa Ibérica e CPR 2RM | AutoSport

Terminadas que estão as primeiras quatro especiais do Rali de Mortágua no Campeonato de Portugal de Ralis 2 rodas Motrizes, lideram Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4), o mesmo sucedendo na Peugeot Rally Cup Ibérica. Contudo, se na competição ibérica a margem para os segundos classificados a dupla espanhola Diego Ruiloba /Andrés Blanco (Peugeot 208 Rally4) é de 0.1s com Roberto Blach/Mauro Barreiro (Peugeot208 Rally4) a 14.6 e o uruguaio Andrés Marieyhara/Ariday Bonilla (Peugeot 208 Rally4) a 41.2s, na competição nacional a margem para os segundos classificados, José Loureiro/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4) é de 1m23.6s com Nuno Coelho/Rafael Paiva (Renault Clio Rally4) em terceiro (6º da geral) a 2m11.0s

Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) tiveram problemas ontem na super especial e arrancaram hoje muito atrasados, rodam para já à porta do top 10 da Copa Ibérica a 7º do CPR 2RM.

