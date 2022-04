Rali de Mortágua: José Loureiro é o primeiro líder, da Peugeot Rali Cup Ibérica e do CPR 2RM | AutoSport

Registando o melhor tempo nos 2,2 quilómetros da Super Especial de abertura do Rali de Mortágua, a dupla portuguesa José Loureiro / Valter Cardoso assume-se como primeira líder da que é a segunda prova da Peugeot Rally Cup Ibérica e do CPR 2RM.

No troço espetáculo em asfalto desenhado no centro desta vila viseense que dá nome ao rali, a dupla do Peugeot 208 Rally4 #16 impôs-se por 2,1 segundos à montada idêntica de Ernesto Cunha/Rui Raimundo, juntando mais cinco décimas ao tempo de Diego Ruiloba/Andrés Blanco,os seus principais adversários neste mini confronto.

Uma particularidade, pelo facto desta prova ser pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis de 2 Rodas Motrizes, leva a que a dupla Loureiro/Cardoso ocupe, neste momento, o 1º lugar do rali em termos absolutos, num primeiro dia que termina com nada menos do que oito Peugeot 208 Rally4 nos nove primeiros lugares, dois deles no pódio provisório.

Pode, assim, antever-se que os seus pilotos venham a lutar entre si não só pelos pontos da copa, como pelos três lugares do pódio da geral absoluta.

Pela vitória já não poderão lutar Óscar Palomo/‘Xavi’ Moreno, o atual líder da copa, e Ricardo Sousa/Luís Marques, à data os terceiros mais pontuados, pois apesar de curto, este primeiro palco mostrou-se madrasto para as suas aspirações. Fora de prova ficou também Santiago Garcia / Nestor Casal.

Na prova do Campeonato Promo de Ralis, cujo Rali de Mortágua é o terceiro evento do ano, Fernando Peres/José Pedro Silva (Mitsubishi Lancer evo IX) foram os mais rápidos com 1:46.5, bateram por 0.1s Adruzilo Lopes/Pedro Leones (Mitsubishi Lancer evo IX) com Fernando Teotónio/Luís Morgadinho (Mitsubishi Lancer evo IX) em terceiro a 1.9s.

Nada está, naturalmente, decidido, já que o grosso da prova organizada pelo Clube Automóvel do Centro correr-se-á hoje, sábado, entre as 9h00 e as 16h45, com partida e chegada do centro de Mortágua. As equipas enfrentam a primeira ronda – Mortágua 1 (7,75 km; às 09h38), Laceiras 1 (13,08 km; às 10h21) e Aguieira 1 (19,09 km; às 11h09) – numa manhã que termina com uma nova ida às assistências (13h10/13h30).

À tarde repete-se a mesma sequência de troços, com Mortágua 2a ter início às 13h53, Laceiras 2 às 14h36 e Aguieira 2 às 15h24, tendo este último troço a particularidade de servir de Power Stage, dando pontos extra às equipas que fizerem os três melhores tempos (3, 2 e 1 ponto, respetivamente).

