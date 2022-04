Rali de Mortágua: horário e programa | AutoSport

A competição delineada pelo Clube Automóvel do Centro (CAC), em estreita parceria com a Câmara Municipal de Mortágua, surge bastante compacta com um percurso total de 162,79 quilómetros, 84,24 dos quais disputados ao cronómetro, correspondentes a uma dupla ronda por 4 troços: super-especial (2,20 km), Mortágua (7,75 km), Laceiras 13,08 km) e Aguieira (19,09 km).

Baseado na localidade que dá nome a esta vila do distrito de Viseu, a prova tem início e termina na frente à Câmara Municipal, tendo o seu centro nevrálgico no Centro Educativo de Mortágua e o Parque de Assistência na Expo de Mortágua.

As hostilidades iniciar-se-ão ao fim da manhã, num troço na região de Gândara, entre as 12h00 e as 13h00 com a passagem livre dos concorrentes, seguindo-se, ao início da tarde, entre as 13h30 e as 14h00, o Qualifying que definirá a ordem de saída para a estrada. Entre as 14h30 e as 15h00 terá lugar o Shakedown para os pilotos prioritários, sessão que repete-se das 15h00 às 16h30 para os restantes pilotos.

Já as lutas pelos melhores tempos nas oito especiais desenhadas da competição concentram-se pela única passagem pela super-especial de sexta-feira (A1 – 19h58), prosseguindo no dia seguinte, numa etapa única com partida agendada para as 9h00 do Parque fechado, em frente ao edifício da Câmara Municipal de Mortágua.

Depois de uma visita ao Parque de Assistência na Expo de Mortágua (9h10/9h25), as equipas saem para a primeira sequência de troços: ES1 Mortágua (9h38), ES2 Laceiras (10h21) e ES3 Aguieira (11h09), ronda matinal que terminará com nova incursão pelo Parque de Assistência (13h10/13h40).

No regresso à estrada, as equipas repetem a mesma sequência de troços: ES4 Mortágua (13h53), ES5 Laceiras (14h36) e Aguieira (15h24). Depois de 10 minutos nas assistências (16h24/16h34), os concorrentes rumam para a tradicional cerimónia de Pódio, às 16h44, em frente ao edifício da Câmara Municipal de Mortágua.

Programa/Horário

Sexta-Feira, 29 de abril

Service A – Mortágua – 15 Min 20:30

PE1 Super Especial de Mortágua 2.20 km 20:58

Service B – Mortágua – 45 Min 21:13

Sábado, 30 de abril

Service C – Mortágua – 15 Min 09:10

PE2 Mortágua 1 7.75 km 09:38

PE3 Laceiras 1 13.08 km 10:21

PE4 Aguieira 1 19.09 km 11:09

Service D – Mortágua – 30 Min 13:10

PE5 Mortágua 2 7.75 km 13:53

PE6 Laceiras 2 13.08 km 14:36

PE7 Aguieira 2 [Power Stage] 19.09 km 15:24

Service E – Mortágua – 10 Min 16:24

Acessos e onde ver a prova

QUALIFYING/SHAKEDOWN

Acesso 1

Na rotunda de confluência da N 234 c/ N 228, seguir em pela N234 em direção ao Luso / Mealhada, ao longo de 1,2 Km, e sair à direita na direção a “Águeda”. Na rotunda, sair na segunda saída, em direção ao Agrupamento de Escolas de Mortágua e, 50 metros depois, virar à direita. Estacionar nos locais de estacionamento (terreiro) junto a este estabelecimento de ensino. A prova de “Qualifying/Shakedown” é alcançada a cerca de 500 metros depois, num gancho em que os concorrentes entram em asfalto, vindos de estrada de terra, em frente.

Acesso 2

Na rotunda de confluência da N 234 c/ N 228, seguir em pela N234 em direção ao Luso / Mealhada e, cerca de 500 metros depois, vire à direita, em frente à área de serviço da BP, em piso de terra, tomando depois a EM de asfalto. 400 metros depois cortar à esquerda, num STOP. A “Qualifying/Shakedown” fica a 200 metros.

PEC 3 e 6 – MORTÁGUA (7,75 KM)

Acesso

Na rotunda de confluência da N 234 c/ N 228, seguir em pela N234 em direção ao Luso / Mealhada, ao longo de 1,2 Km, e sair à direita na direção a “Águeda”. Na rotunda, sair na segunda saída, em direção ao Agrupamento de Escolas de Mortágua e, 50 metros depois, virar à direita. Estacionar nos locais de estacionamento (terreiro) junto a este estabelecimento de ensino. A prova de “Qualifying/Shakedown” é alcançada a cerca de 500 metros depois, num gancho em que os concorrentes entram em asfalto, vindos de estrada de terra, em frente. W8.20927372 N40.45905870

PEC 4 e 7 – LACEIRAS (13,08 KM)

Acesso 1

Na rotunda de confluência da N 234 c/ N 228, seguir pela N234 em direção ao Luso / Mealhada ao longo de 1,2Km, e sair à direita na direção “Águeda”. Na rotunda sair na terceira saída, em direção a Águeda, pela N334-1. Percorrer 7,2 Km nesta estrada até Falgarosa da Serra e virar à direita, para Paredes, Parque Eólico e Erigo.

Seguir sempre em direção a este parque, percorrendo 3 km até ao primeiro cruzamento, que se deve seguir em frente, até ao final da estrada em piso de asfalto, 3,1 Km depois. Aí deve-se seguir em frente, sobre a esquerda, pela estrada em bom piso de terra. Após 900 metros chega-se à prova, numa zona espetacular junto à subestação, vindo os concorrentes da esquerda.

Acesso 2

Na rotunda de confluência da N 234 c/ N 228, seguir pela N234 em direção ao Luso / Mealhada ao longo de 1,2Km, e sair à direita na direção “Águeda”. Na rotunda sair na terceira saída, em direção a Águeda, pela N334-1. Percorrer 14 Km nesta estrada e virar à direita, no cimo da serra. (W8.32047929 – N40.49331227).

Este mesmo entroncamento poderá ser acedido para quem vem do lado de Águeda, a partir de Boialvo. À saída desta localidade, após sair da N336 para a N334-1 em direção a Mortágua, percorrer 5,6 Km e virar à esquerda.

Depois, para ambos os percursos, continuar pela estrada de asfalto durante 1,8 km, até encontrar a prova, numa parte de passagem para piso de asfalto, junto a uma capelinha, vido os concorrentes da direita, de estrada em terra.

PEC 5 e 8 – AGUIEIRA (19,09 KM)

Acesso 1

Na rotunda do Intermarché sair na direção Vouzela-Campo de Besteiros para a EN-228. Sair na primeira saída da rotunda, 3,9 quilómetros depois da rotunda, em direção à Labialfarma. Cerca de 4,6 quilómetro depois encontra-se outra rotunda, seguindo na primeira saída para Felgueira. Cerca de 2,25 quilómetros depois, encontra a especial numa zona de alcatrão. 40º 27’ 9’’ N 8º 11’ 25’’ W

Acesso 2

Na rotunda do Intermarché seguir em direção a Santa Comba Dão, para a EN-234. Seguir nesta via durante 2,5 quilómetros para cortar à esquerda para uma estrada de terra. Seguir cerca de 1,7 quilómetros até à especial. 40º 24’ 53’’ N 8º 11’ 23’’ W

Acesso 3

Na rotunda do Intermarché sair na direção Vouzela-Campo de Besteiros para a EN-228. Cerca de 650m seguir em frente para 800m mais á frente seguir pela direita em direção a Felgueira e Rio Milheiro, cerca de 1,9 km vai encontrar uma estrada de terra á direita, deve seguir por essa estrada em terra. Percorre cerca de 800m nessa estrada em terra e vai encontrar um gancho à direita e corta para esse gancho, percorre mais 1,4 km indo encontrar a especial. 40º 25.371’ N 8º 11.529’ W

Acesso 4

Na rotunda do Intermarché seguir em direção a Santa Comba Dão, para a EN-234. Seguir nesta via durante 4,4 quilómetros para cortar depois à esquerda, para Vale de Paredes. Cerca de 550 metros depois, virar à direita. Seguir a estrada durante cerca de 900 metros até à especial. 40º 24’ 26’’ N 8º 10’ 52’’ W

