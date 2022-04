Rali de Mortágua… e Rali de Portugal: ‘Mortágua Arena’ para ver in loco ao longo de 2 km | AutoSport

O Rali de Mortágua tem este ano uma novidade bastante interessante, o Mortágua Arena, uma área que possibilita aos espectadores poderem ver o Rali de Mortágua e também o troço de Mortágua do Vodafone Rally de Portugal, que também ali passa, durante cerca de dois quilómetros.

Trata-se de um espaço de eleição desenhado por Luís Filipe Rodrigues, vice-presidente da Câmara de Mortágua, em pleno coração da especial da Aguieira que privilegia o público com a possibilidade de ver “in loco” os pilotos ao longo de dois quilómetros sem sair do mesmo local, com condições ímpares no panorama nacional e internacional, fruto dos declives no terreno.

De acordo com Ricardo Pardal, «esta é uma região onde há uma grande paixão pelo desporto automóvel», pelo que ainda não digeriu a retirada do Rali de Mortágua do Campeonato Portugal de Ralis: «A prova que, o ano passado, serviu de palco para a atribuição do título absoluto do Campeonato de Portugal de Ralis, foi retirado no ano seguinte da categoria rainha. Valores mais altos levantaram-se, mas não é essa a vontade do município de Mortágua nem do Clube Automóvel do Centro, em que fizemos o esforço necessário para continuar a ter um dos melhores ralis do campeonato português, mas que infelizmente não foi esse o resultado».

Só pode haver um senão, o pó. Se olhar para a foto, os concorrentes neste Rali de Mortágua entram pela ‘parte de baixo’ da foto, no complexo, percorrem toda a reta e no ‘cotovelo’ onde os concorrentes do Rali de Portugal viravam à esquerda, agora segue-se em frente, mais uns metros, curvando à esquerda logo a seguir. Seguem o traçado sempre a subir até à zona que faz uma ‘parabólica’, começando depois a descer, voltando a entroncar cá em baixo num ‘cotovelo’ à direita, voltando os concorrentes a subir, até reentrarem um pouco mais à frente de onde deixaram a estrada ‘principal’. Neste sobe e desce, haja ventou ou não, o pó poderá complicar a vida aos concorrentes, dependendo para onde soprar, esquecendo essa possibilidade, é espetáculo garantido.