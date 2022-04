Rali de Mortágua: Diego Ruiloba vence na Peugeot Rally Cup Ibérica, Ernesto Cunha no CPR 2RM | AutoSport

A segunda prova da temporada 5 da Peugeot Rally Cup Ibérica prosseguiu com o Rali de Mortágua, prova ganha pela dupla espanhola Diego Ruiloba /Andrés Blanco (Peugeot 208 Rally4), que bateram Roberto Blach/Mauro Barreiro (Peugeot208 Rally4) por 37.4s, com Andrés Marieyhara/Ariday Bonilla (Peugeot 208 Rally4) em terceiro a 40.3s.

Quarto posto para Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) a 47.3s com Fraga Gabeiras/Jandrin (Peugeot 208 Rally4) em quinto, muito longe da frente.

Na prova relativa aos Campeonato de Portugal de Ralis Duas Rodas Motrizes, triunfo para Ernesto Cunha, piloto da The Racing Factory, que aproveitou bem o contratempo mecânico de Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) logo na super especial, onde perderam mais de três minutos. Efetuaram uma excelente recuperação, quer na prova ibérica como na competição nacional, terminando em sétimo da geral, terceiro do CPR 2RM..

José Loureiro/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4) foram os primeiros líderes da prova, mas terminaram em sexto da PRCI e em segundo o CPR 2RM, a 2m23.0s de Ernesto Cunha.

Nuno Coelho/Rafael Paiva (Renault Clio Rally4) perdeu o pódio do CPR 2RM na última especial, ultrapassado por Ricardo Sousa.

A prova foi interessante, josé Loureiro foi o primeiro líder da Rally Cup Ibérica, Diego Ruiloba foi para a frente na PE2, com 1.6s de avanço para Fraga Gabeiras, com Ernesto Cunha a 2.8s. O equilíbrio manteve-se, Ernesto Cunha foi para a frente na PE3, com 1.7s de avanço para Diego Ruiloba, e terminou a manhã 0.1s na frente do espanhol, que na primeira especial da tarde assumiu a liderança com 8.1s de avanço, estendendo depois a margem na especial seguinte para 20.6s, com Andrés Marieyhara em terceiro 1.7s atrás do piloto português.

Na derradeira especial, Ruiloba confirmou o triunfo 37.4s na frente de Roberto Blach, que chegou a segundo na última especial, vindo do quarto lugar, por troca com Ernesto Cunha que caiu duas posições no último troço, assegurando, no entanto, o triunfo no CPR 2RM.