Rali de Mortágua com 51 equipas inscritas | AutoSport

Já é conhecida a lista de inscritos para a prova do Clube Automóvel do Centro, a ter lugar ao final da tarde de sexta-feira (dia 29 de Abril) e grande parte de sábado (dia 30), com a presença da mais recente dupla vencedora do Rali Terras D’Aboboreira: Miguel Correia e Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 Evo)

O Rali de Mortágua reuniu mais de meia centena de equipas participantes, distribuídas por 21 do Campeonato Promo, 14 do Campeonato de Portugal de Ralis – 2RM, 12 da Peugeot Rally Cup Ibérica, cinco do Campeonato Portugal Clássicos de Ralis, dois do Campeonato Portugal Júnior de Ralis e três do Rali Extra.



Depois de já terem marcado presença no Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas, prova de abertura da Peugeot Rally Cup Ibérica, a competição do Clube Automóvel do Centro “resgatou” uma dúzia de equipas nacionais e espanholas, conferindo ao Rali de Mortágua uma “diversão” ainda mais desafiante.



Todos, sem exceção, pretendem suceder a Alejandro Cachón e Alejandro “Jandrin” Lopez (incluindo o próprio, nos navegadores). Pela frente vão ter mais cinco provas icónicas, dos nacionais de ralis de Portugal (dois em terra) e Espanha (três em asfalto), incluindo eventos do Europeu e do Mundial de Ralis da modalidade. Para já, Oscar Palomo e Javier Moreno Blazquez é quem estão no topo da classificação geral ao volante de um Peugeot 208 Rally4, estando previstos novos desenvolvimentos no território mortaguense a partir de sexta-feira.

Marcam presença os 21 do Campeonato Promo, com particular destaque para Fernando Peres e José Pedro da Silva, Adruzilo Lopes e Paulo Leones, Fernando Teotónio e Luís Morgadinho, Alexandrino Dinis e Luís Ribeiro, todos em Mitsubishi Lancer Evo IX, André Cabeças e Ilberino Santos (Mitsubishi Mirage Evo), entre outros determinados a mostrar serviço.



São várias as equipas que alinham no Campeonato de Portugal de Ralis – 2RM, com o piloto marinhense Ernesto Cunha, navegado pelo portuense Rui Raimundo, no comando das operações num Peugeot 208 Rally4, m ex-aequo com Ricardo Sousa e Luís Marques, em viatura idêntica. Miguel Abrantes e Inês Veiga (Renault Clio RC5) perfilam-se para mostrar serviço nas especiais mortaguenses.



Quanto aos Clássicos, espera-se uma luta titânica por um quinteto de enorme peso: Luís Mota e Alexandre Ramos (Mitsubishi Lancer Evolution VI), José Merceano e Francisco Pereira (Mitsubishi Evo IV), Nuno Mateus e Paulo Pimentel (Mitsubishi Lancer Evo VI), Pedro Leone e Bruno Miguel Ramos (Ford Escort RS Cosworth), Luís Fonseca e Duarte Gouveia (Peugeot 306 S16).



Gonçalo Fernandes e Jorge Henrique (Peugeot 208 Rally 4) João Silva (Renault Clio 4 RS) pontuam para o Portugal Júnior de Ralis, mas a dupla formada por Miguel Correia e Jorge Carvalho é a grande surpresa da lista de inscritos, na Prova Extra.



A formação da ARC Sport, que logrou o triunfo no Rali Terras D’Aboboreira com o Skoda Fabia Rally2 Evo, tem a oportunidade de manter intacto o seu excelente momento de forma. Recorde-se que a terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis, disputada nos concelhos de Amarante, Baião e Marco de Canavezes, colocou Miguel Correia e Jorge Carvalho na ribalta, batendo Armindo Araújo por dois segundos e Bruno Magalhães por 11,2 segundos.



Ainda no que concerne à Prova Extra, referência para a presença de Sean Johnston e Alexander Kihurani, aos comados de um Citroën C3 R5 preparado pela francesa Sainteloc Junior Team, assim como Diogo Salvi e Hugo Magalhães, ao volante de um Skoda Fabia R5.