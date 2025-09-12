Rali de Lisboa: Super-Especial de Mafra promete espetáculo noturno

O Rali de Lisboa 2025, agendado entre 30 de outubro e 1 de novembro, promete uma edição de excelência com a introdução de novidades competitivas, destacando-se a Super-Especial noturna de Mafra. Reconhecido como Evento de Interesse Turístico Nacional, a prova visa elevar os padrões desportivos e sociais.

Super-Especial de Mafra ilumina primeira noite

A Super-Especial de Mafra, com 1860 metros, encerrará o primeiro dia do rali, na sexta-feira, a partir das 21 horas.

O percurso foi desenhado na avenida principal de Mafra e nas ruas circundantes ao Palácio Nacional de Mafra, Património Mundial da Humanidade e expoente máximo da arte barroca portuguesa. A parte mais espetacular da classificativa estará junto ao imponente monumento, mandado construir por D. João V em 1717.

Sustentabilidade em foco

Após ter sido distinguido em 2024 com o Prémio de Sustentabilidade Ambiental pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, o Rali de Lisboa reafirma o seu compromisso com a preservação do ambiente e a defesa dos recursos naturais. Um novo plano de sustentabilidade está a ser delineado para manter e, se possível, superar o nível alcançado na edição anterior.

Prova decisiva para vários campeonatos

O Rali de Lisboa é a prova única que atribui o título da Taça de Portugal de Ralis e, pela primeira vez, integra o Campeonato de Portugal de Ralis 2RM. O evento faz ainda parte dos calendários competitivos do International Iberian Rally Trophy, da Peugeot Rally Cup Portugal, do Clio Trophy Portugal e do FPAK Júnior Team, garantindo uma participação diversificada e competitiva.

Lisboa acolhe partida, Cascais o grande final

A cerimónia de partida será realizada em Lisboa, seguindo a tradição de anos anteriores. O final do rali, no sábado, 1 de novembro, está agendado para a Marina de Cascais, onde uma segunda Super-Especial, no formato City Stage, terá lugar nas ruas da infraestrutura náutica. O programa culminará com a cerimónia de entrega de prémios e a festa de consagração dos participantes.